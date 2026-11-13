31기 옥순, '치과의사' 영호와 결별 맞았다 "지금은 일과 열애중"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 연애와 관련한 솔직한 생각을 밝히며 눈길을 끌었다.

13일 옥순은 자신의 개인 계정을 통해 팬들과 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.

이날 한 팬이 "언니 연애 중?"이라고 묻자 옥순은 "일이랑♥"이라고 재치 있게 답했다. 현재 연애 대신 일에 집중하고 있다는 듯한 답변으로 웃음을 안겼다.

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연애 상대를 고를 때 중요하게 살펴봐야 할 점에 대한 질문에도 솔직한 의견을 전했다. 한 팬이 "남자 볼 때 꼭 봐야 할 거 뭐냐. 예를 들면 회피형 마마보이 거르는 법"이라고 묻자 옥순은 자신의 경험을 바탕으로 현실적인 조언을 건넸다.

그는 "경험상 회피형 마마보이는 평상시에 멀쩡하다. 그럴 만한 상황에서 저런 면모가 발휘된다"며 "걍 저런 상황이 되면 '우리 오빠 내가 엄청 사랑하는데 헹구 어떡해' 병 걸리지 말고 정리하라"고 말했다. 이어 "나도 잘 못해. ?"이라고 덧붙이며 스스로도 완벽하게 실천하기는 어렵다는 듯한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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한편 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 솔로' 31기에 출연해 영호와 최종 커플로 이어진 바 있다. 그러나 방송 이후 순자 따돌림 의혹을 둘러싸고 출연자들을 향한 비판이 이어졌고, 두 사람은 결국 결별 소식을 전했다.

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이후 결별을 발표한 지 약 5개월 만인 지난달 26일, 옥순과 영호가 함께 찍은 커플 사진이 공개되면서 다시 한번 이목이 집중됐다. 두 사람의 재결합 가능성을 둘러싼 추측이 확산되자 옥순은 직접 입장을 밝히며 선을 그었다.

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당시 옥순은 "해당 사진은 저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼이 임박했거나 재교제를 시작했음을 알리기 위해 게시한 사진이 아니며 어떠한 의도를 가지고 공개한 것도 아니"라고 해명했다. 사진이 공개된 것은 자신의 실수일 뿐, 재결합이나 결혼을 암시하려는 의도는 없었다는 설명이다.

이후 자신을 둘러싼 각종 의혹과 루머에 대해서도 적극적으로 해명했다. 옥순은 무려 15가지에 달하는 의혹을 직접 언급하며 사실관계를 바로잡았다. 특히 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "단 한 번도 데이팅 앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다", "성병과 관련된 의혹은 사실이 아니"라고 강조했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com