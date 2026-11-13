김연아, 앞머리 내리니 딴사람.."귀엽디 귀여운" 유기견 입양 독려까지 훈훈

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 색다른 스타일 변신으로 시선을 사로잡았다.

김연아는 13일 자신의 SNS 계정에 "귀엽디 귀여운 토니와 쿠키의 가족이 되어주세요"라는 글과 함께 패션 매거진 '엘르'와 함께한 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 김연아는 유기견 두 마리와 함께 다양한 포즈를 취하며 화보 촬영에 임하고 있다. 평소 단아하고 우아한 분위기로 사랑받아 온 김연아는 이번 화보를 통해 한층 색다른 매력을 발산했다.

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사진=엘르코리아

특히 눈길을 끈 것은 헤어스타일의 변화였다. 그동안 앞머리 없는 긴 생머리를 고수해 온 김연아는 이번 화보에서 앞머리에 자연스러운 웨이브를 더한 스타일로 색다른 분위기를 연출했다. 한층 부드러워진 이미지와 사랑스러운 비주얼이 어우러지며 평소와는 또 다른 매력을 완성했다.

무엇보다 이번 화보는 유기견 입양을 독려한다는 점에서도 의미를 더했다. 김연아는 화보 속 토니와 쿠키의 가족을 찾아달라는 메시지를 전하며 유기견들에게 따뜻한 관심을 부탁했다. 화려한 화보 속에서도 동물들을 향한 진심 어린 마음을 드러내 훈훈함을 안겼다.

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앞서도 김연아는 엘르코리아 인터뷰를 통해 화보 촬영 소감을 전한 바 있다. 당시 그는 "촬영 제안을 받고 기뻤다. 한 아이라도 얼굴을 알리고 가족을 찾을 수 있다면 좋은 일"이라고 전하며 유기견을 향한 애정과 관심을 드러냈다.