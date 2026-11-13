"화장실도 못 가" 신민아, 한 벌 '1800만 원' 드레스 입고 겪은 극한의 고통

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신민아가 '재혼 황후' 촬영 당시 황후 드레스 때문에 겪은 불편을 털어놨다.

13일 공개된 조정석의 유튜브 채널 영상에는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에 함께 출연한 신민아와 이봉련이 등장했다.

극 중 황후 나비에 역을 맡은 신민아는 "영화제 같은 곳이 아니면 살면서 드레스를 입을 일이 많지 않다"며 "드레스를 정말 많이 입었는데 무거웠다"고 말했다.

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시녀장 역의 이봉련도 "황후 폐하니까 가장 화려한 옷을 입어야 한다. 무겁고 장식도 많다"고 거들었다.

신민아는 드레스 때문에 화장실에 가는 일도 불편했다고 했다. "편한 옷으로 갈아입고 가야 한다. 안 그러면 온갖 먼지를 다 쓸고 다녀야 한다"고 설명했다.

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조정석은 사극 촬영 경험을 떠올리며 공감했다. 그는 "'녹두꽃' 때는 막 어디든 앉았는데 '세작'에서는 계속 서 있었다. 그때 정말 힘들었다"고 말했다.

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한편 신민아가 '재혼 황후'에서 착용한 드레스 가운데는 온라인 판매가 기준 약 1800만 원대 제품도 알려져 화제를 모았다.

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narusi@sportschosun.com