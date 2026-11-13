이지현, 미용실 옮기더니 헤어모델 모집 "커트 무료"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 새로운 직장으로 이직한 가운데 헤어모델 모집에 나섰다.

이지현은 13일 자신의 계정을 통해 "헤어 모델 신청해주세요"라는 글을 게재하며 직접 모델 모집 소식을 알렸다.

그는 헤어모델이라는 말에 부담을 느낄 필요가 없다며 참여 방법도 상세히 설명했다. 이지현은 "모델이라고 해서 부담 갖지 마시고 헤어 시술 비포 앤 애프터(before & after) 머리 사진만 찍는다"며 "얼굴은 다 가려드리니까 편안하게 신청해 달라"고 당부했다.

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비용 부담도 최소화했다. 이지현은 "가격도 재료비만 받는다. 커트는 무료"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 새로운 근무지에서 본격적으로 헤어 작업에 나서면서 다양한 스타일을 선보일 모델을 찾고 있는 것으로 보인다.

앞서 이지현은 지난 10일 SNS를 통해 기존에 근무하던 미용실을 떠난다는 소식을 전했다. 그는 "자녀를 돌보기 위해 다니고 있던 미용실을 떠난다"며 퇴사 사실을 알렸다.

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다만 미용사로서의 활동을 중단하는 것은 아니었다. 이지현은 집에서 5분 거리에 있는 새로운 매장으로 근무지를 옮기기로 했다며, 해당 매장에서는 모델 작업을 중심으로 활동할 계획이라고 밝혔다. 자녀 양육과 일을 병행하기 위해 근무 환경에 변화를 주면서도 미용사로서의 꿈은 이어가기로 한 것.

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이지현은 새로운 도전을 위해 오랜 시간 노력해 온 인물이기도 하다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 무려 8번의 도전 끝에 자격증 취득에 성공했다. 이후 연예 활동과는 또 다른 분야인 미용사로 전향해 제2의 인생을 시작했다.

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한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 대중의 사랑을 받았다. 두 번의 이혼을 겪은 그는 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.