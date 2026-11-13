전현무, 방송 중 돌연 대국민 사과…"당분간 DM은 안 볼 것"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무와 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 단골들만 찾는 국수 노포를 소개한 뒤 대국민 사과에 나섰다.

13일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4'에 배우 이현욱이 먹친구로 등장했다.

이날 오전 7시 50분, 삼각지에 뜬 전현무는 "오랜만에 서울에 왔다. 이제 막 다들 출근하는 시간"이라며 활기차게 오프닝을 열었다.

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이어 전현무는 "오늘 특집은 '단골의 품격'!"이라면서, "단골 분들의 맛집을 뺏어서 죄송합니다"라고 시작부터 사과했다.

골목을 채운 진한 멸치 육수 냄새에 이끌려 도착한 국수 노포에서 사장님은 섭외를 요청하는 전현무-곽튜브에게 손사래를 쳤다.

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사장님은 "여기서 촬영할 게 뭐가 있다고...우리 집에 먹을 거 없어"라고 겸손하게 말한다. 다행히 섭외에 성공한 두 사람은 벽에 붙은 빛바랜 신문기사를 발견하고는 화들짝 놀랐다.

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전현무는 신문을 찬찬히 읽더니 "여기 사장님이 유명하신 분이다. 1998년 IMF가 터졌을 때 한 손님이 돈을 지불하지 않고 도망쳤는데 밖으로 나가 '뛰지마 넘어져서 다쳐'라고 했다"라며 선대 사장님과 얽힌 미담을 공개해 눈길을 끌었다.

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이후 전현무와 곽튜브는 저렴한 가격에 정이 담긴 우거지국, 김밥, 온국수를 차례로 맛본 후 "평범한 잔치국수가 아니다"라며 진실의 미간을 드러냈다.

곽튜브는 "제가 이쪽에서 살다가 이사를 갔는데 이제 알아서 너무 아쉽다. 이 집은 무조건 단골이 될 거다"라고 말했고, 전현무는 "죄송합니다. 여기를 방송에 소개하고 말았습니다. 당분간 DM(다이렉트 메시지)은 안 보겠습니다"라고 대국민 사과를 해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com