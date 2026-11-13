'식당 노출 논란' 전현무, 3주 연속 '촬영 거부' 굴욕…"진짜 리얼이네"

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[스포츠조선 김준석 기자] 촬영을 거부한 식당의 모습과 위치를 방송에 내보내 논란을 빚었던 '전현무계획4'가 이번에도 촬영 섭외에 실패했다.

앞선 논란 이후 이번에는 식당 상호를 공개하지 않았다. 전현무가 최근 세 차례 촬영 거부를 당한 가운데, 함께한 배우 이현욱은 "진짜 리얼이네요"라며 놀랐다.

13일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4'에 배우 이현욱이 먹친구로 등장했다.

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이날 전현무는 곽튜브, 이현욱과 충정로의 한 모서리살 식당을 찾았지만 바로 섭외를 거절당했다.

거절 당한 식당에서 나온 전현무는 "현욱씨 이런 프로그램이다"라고 이야기했고, 이현욱은 "진짜 리얼이네요"라며 놀라는 모습을 보였다.

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'전현무계획4'는 지난달 23일 방송에서 오래된 경양식집 식당 주인에게 촬영을 거부당했음에도 불구하고 방송에 식당 주인이 촬영을 거절하는 장면을 고스란히 송출에 논란을 빚었다.

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이후 지난 6일 역시 MBN 새 드라마 '보스의 노골적인 취향'의 남녀주인공인 이정신, 오세영이 한 식당을 찾았지만 촬영 거부를 당했다.

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오늘 이현욱까지 거절 당하면서 3주 연속 촬영 거부를 당했다.

narusi@sportschosun.com