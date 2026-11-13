50세 김희선, 실물 얼마나 예쁘면..유재석X하하 극찬 "여전히 아름다워, 스틸 뷰티풀"(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김희선이 50세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모와 변함없는 아름다움으로 감탄을 자아냈다.

MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 측은 "'90년대의 아이콘', 김희선 강림"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 '95 서울가요제' MC 섭외를 위해 한자리에 모인 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가의 모습이 담겼다. 이날 이들은 앞서 '80s 서울가요제' MC로 활약했던 김희애의 뒤를 이을 '95 서울가요제' MC를 섭외하기 위해 나섰다.

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이때 등장한 인물은 다름 아닌 90년대 최고의 아이콘이자 만능 엔터테이너로 사랑받았던 김희선이었다. 과거 최연소 나이로 가요 프로그램 MC 자리에 오르며 화제를 모았던 그는 톡톡 튀는 매력과 독보적인 비주얼로 당시 신세대를 대표하는 스타로 자리매김했다.

김희선은 이날도 전성기 시절을 떠올리게 하는 스타일링으로 등장해 시선을 사로잡았다. 긴 생머리에 가죽 재킷, 청바지를 매치해 90년대 특유의 감성을 완벽하게 재현한 것. 여기에 세월이 흘러도 변함없는 미모까지 더해지며 등장부터 현장의 분위기를 단숨에 끌어올렸다.

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특히 김희선과 두터운 친분을 자랑하는 유재석은 그의 의상을 보자마자 "파워숄더 이게 뭐냐"라고 장난스럽게 반응해 웃음을 안겼다. 반면 하하와 허경환, 주우재는 김희선의 등장에 일제히 박수를 보내며 "김희선!"을 연호했다. 이들은 "여전히 예쁘시다", "아름답다"라며 감탄을 쏟아냈다.

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하하는 김희선의 미모를 향해 남다른 찬사를 보내기도 했다. 그는 "빈말이 아니라 여전히 아름다우시다. '스틸 뷰티풀'이다. 와따다"라고 극찬했다. 이에 유재석 역시 "맞다. 뷰리풀이 쭉 이어진다"라고 거들며 김희선의 변함없는 미모에 공감했다.

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90년대 청춘스타의 귀환에 출연진들의 반가움과 감탄이 이어진 가운데, 김희선이 '95 서울가요제'에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.

한편 김희선이 출연하는 MBC '놀면 뭐하니?'는 오는 14일 오후 6시 30분 방송된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com