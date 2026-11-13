김진경, 생후 5개월 딸과 日 2층 주택 이삿날 날벼락…전기 없어 호텔행

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 김진경이 새로 이사한 일본 2층 주택을 공개했다. 다만 이사 첫날 전기 신청을 깜빡해 호텔에서 하룻밤을 보내는 해프닝을 겪었다.

13일 유튜브 채널 '참진경 Charm Jinkyung'에는 "달밤이네 일본 집 이사했어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김진경은 "우리 세 가족이 새로운 일본 집으로 이사를 했다"라면서 새 보금자리를 공개했다. 김진경의 남편인 축구 선수 김승규는 현재 J리그 FC 도쿄 소속으로 활약 중이다.

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일본에서 처음으로 주택 생활을 시작하게 된 김진경은 2층으로 된 널찍한 집을 소개했다. 그는 "일본 주택은 처음 살아본다"라면서 "워낙 짐이 많고 아이 방도 생겨야 되고 하니까 좀 큰 집으로 오게 됐다"라고 설명했다.

하지만 새집 입성부터 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 집 안에 들어섰는데 전기가 들어오지 않았던 것. 당황한 김진경은 곧바로 문의했고, 전기를 미리 신청해야 한다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 그는 "전기를 미리 신청해야 되는데 그걸 몰랐다. 죄송하게도 어둠 속에서 이사를 하고 있다"며 난감한 상황을 전했다.

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결국 김진경과 김승규는 첫날 집에서 생활하지 못하고 호텔에서 하룻밤을 보냈다. 다음 날 다시 집을 찾은 김진경은 환하게 불이 켜진 집을 보고 "이렇게 밝은 집이었냐"며 새삼 감탄했다. 이어 김승규는 "사람이 처음에 전기를 발견했을 때 이런 느낌이었을 텐데"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com