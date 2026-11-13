유재석, 송혜교와 오랜 인연 "시원시원한 매력 가져"(핑계고)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교와 공유가 유재석의 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에 동반 출연한다. 두 사람의 만남이 예고되면서 공개 전부터 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

13일 유튜브 채널 '뜬뜬' 측은 "'유선배 복지 콘텐츠' 핑계고"라는 제목으로 새로운 영상의 썸네일을 공개했다. 이날 공개될 '레트로는 핑계고'에는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'의 주연 배우 송혜교와 공유가 게스트로 출연할 예정이다.

공개된 썸네일 속 송혜교는 단발머리에 핑크색 셔츠를 매치한 모습으로 시선을 사로잡았다. 특유의 단아하고 차분한 분위기는 물론, 한층 산뜻해진 스타일링으로 색다른 매력을 드러냈다. 공유 역시 함께 출연을 예고하며 두 배우가 유재석과 어떤 이야기를 나눌지 궁금증을 높였다.

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특히 MC 유재석은 두 사람을 향한 남다른 친분과 애정을 드러내며 기대감을 끌어올렸다. 먼저 공유에 대해서는 "오랜만에 의형제 유공이가 핑계고를 찾아왔다"고 소개했다. 송혜교에 대해서는 "시원시원한 매력을 가진 동생"이라고 표현하며 반가움을 나타냈다.

이어 유재석은 "함께 왔는데, 둘이 떠들어제끼는 걸 보니 만담 콤비가 따로 없더라고. 저와도 깊은 인연이 있는 친구라, 추워진 날씨를 핑계 삼아 따뜻한 곳에서 묵혀둔 이야기들을 나눠보려고 한다"고 덧붙였다.

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두 사람의 만남뿐 아니라 유재석과 송혜교, 공유 사이의 오랜 인연도 관전 포인트다. 평소 작품을 통해서만 접할 수 있었던 두 배우의 편안하고 솔직한 일상 속 모습은 물론, 세 사람이 함께 만들어낼 유쾌한 입담에도 기대가 모인다.

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한편 송혜교와 공유가 출연하는 핑계고는 유튜브 채널 '뜬뜬'을 통해 14일 오전 9시 공개된다.