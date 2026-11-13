구성환 맞아? '183cm·78kg' 고교 4대 천왕 시절 "초콜릿·편지 휩쓸어" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구성환이 '고등학교 4대 천왕'으로 불리던 전성기 시절을 공개하며 남다른 자신감을 드러냈다.

13일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임에 참석하기 위해 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 구성환은 동창회를 앞두고 "작아져라"라면서 괄사를 이용해 얼굴을 문지르며 작은 얼굴을 꿈꿨다.

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얼굴이 빨개질 정도로 강하게 관리하던 구성환은 "잘생겨지려면 항상 고통이 따른다"라고 하자, 전현무는 "그래서 난 고통이 없다"고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

구성환은 "학창 시절에 183cm에 78kg, 딱 벌어진 어깨까지 완벽한 비율로 4대 천왕처럼 인기가 많았다"라며 과거를 떠올렸다.

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이어 구성환의 고등학교 시절 모습이 공개, 코드쿤스트는 "조끼 밖으로 셔츠 깃도 빼고 멋있어 보이는 거 다 했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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구성환은 "발렌타인 때 초콜릿 정말 많이 받았다. 편지도 많이 받았다"라며 찬란했던 4대 천왕 시절을 자랑했다. 이어 "4대 천왕을 바라보는 시선들이 있으니까 4대 천왕의 건재함을 증명하고자 괄사부터 스킨케어를 했다"라고 설명했다.

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anjee85@sportschosun.com