개리, 타투 얼마나 크길래..日 가족여행중 온천 입장 제한 "너무 아쉬워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리쌍 출신 개리가 타투 때문에 일본 온천을 마음껏 즐기지 못한 아쉬움을 털어놨다.

13일 유튜브 채널 '강개리'에는 '큐슈 가족 여행 추억 담기｜하오 아빠의 여행 vlog'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 개리가 아내, 아들 하오와 함께 일본 규슈로 가족여행을 떠난 모습이 담겼다. 세 사람은 아름다운 풍경과 다양한 먹거리를 즐기며 오붓한 시간을 보냈다.

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특히 개리는 가족이 머문 호텔에 도착하자마자 연신 감탄을 쏟아냈다. 객실 곳곳을 둘러보던 그는 탁 트인 오션뷰와 깔끔하게 정돈된 부대시설에 만족스러운 반응을 보였다. 기대 이상으로 쾌적한 숙소 분위기에 가족 모두 들뜬 모습이었다.

호텔에서의 즐거움은 식사와 물놀이로 이어졌다. 가족은 호텔 뷔페에서 여유롭게 식사를 마친 뒤 야외 온천 수영장을 찾았다. 그러나 예상치 못한 아쉬움도 있었다. 개리는 몸에 새긴 타투 때문에 온천 이용에 제한을 받았고, 결국 래시가드를 착용한 채 가족들과 수영장을 즐기는 것으로 만족해야 했다.

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개리는 영상 자막을 통해 "남녀노소, 커플, 가족 다 강력 추천한다"고 호텔을 추천하면서도 "타투 때문에 다른 온천을 이용하지 못해 아쉽다"고 솔직한 마음을 전했다.

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그럼에도 개리는 긍정적인 모습을 보였다. 그는 "온천물로 수영하는 것"이라며 따뜻한 온천수에서 물놀이를 즐기는 데 만족감을 나타냈다.

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타투로 인해 온천 이용에 제약을 받는 상황에서도 아내와 아들 하오와 함께 여행의 즐거움을 만끽한 개리. 세 사람의 단란한 가족여행이 보는 이들에게도 훈훈함을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com