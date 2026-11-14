오은영, '사자머리' 벗고 차분한 생머리.."이게 원래 내 머리"→"10년은 젊어보여"

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[스포츠조선 김소희 기자] 오은영 박사가 트레이드마크인 '사자머리'를 벗고 한층 차분하고 사랑스러운 매력을 뽐내 눈길을 끌었다.

13일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 "AI도 대체할 수 없는 '이 능력! 우리 아이에게 반드시 필요한 교육은? (ft.작곡가 김형석) [으녕이랑 밥먹자]"라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 오랜 기간 친분을 이어온 작곡가 김형석과 오은영이 만나 음악부터 가족까지 다양한 주제로 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

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특히 이날 오은영은 평소 방송에서 보여줬던 강렬한 '사자머리'와는 사뭇 다른 모습으로 등장해 시선을 사로잡았다. 이를 본 김형석은 오은영을 반갑게 맞이하며 "소녀처럼 하고 오셨다"고 감탄했다. 이어 직접 준비한 모자 선물까지 건네며 두 사람의 남다른 친분을 드러냈다.

오은영의 달라진 헤어스타일에 관심이 쏠리자 제작진도 반응했다. 제작진은 "오늘 헤어스타일 너무 자연스럽고 예쁘다"고 칭찬했고, 오은영은 "원래 내 머리이다. 일할 때 하는 머리"라고 설명했다.

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그동안 대중에게 익숙했던 풍성한 사자머리는 방송이나 공식적인 자리에서 선보이는 스타일이었던 것. 평소의 자연스러운 헤어스타일을 공개한 오은영의 색다른 모습에 관심이 집중됐다.

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김형석 역시 오은영의 변신에 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "내가 오늘 보고 소녀 같다고 느꼈다. 10년은 젊어지신 것 같다"고 말하며 칭찬을 아끼지 않았다.

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평소 단호하고 카리스마 넘치는 모습으로 대중에게 익숙한 오은영이 이날만큼은 한층 편안하고 소녀 같은 분위기를 드러내며 또 다른 매력을 선사했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com