구성환, '미혼' 첫사랑과 재회 "40세까지 혼자면 나랑 결혼하자"('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구성환이 전 여친과 약 3년 만에 재회했다.

13일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임에 참석하는 모습이 공개됐다.

이날 구성환은 동창들을 만나자마자 '이초희'의 이름을 언급하며 관심을 드러냈다. 친구들은 "너랑 초희만 결혼 안 했다", "너 초희랑 살짝 만나지 않았냐"라면서 두 사람의 과거 연애사를 소환했다. 특히 이초희가 구성환에게 반지를 받았던 일과 그가 이초희를 업고 천호에서 송파까지 5km를 이동했던 추억도 공개됐다.

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구성환은 이초희에 대해 "학창 시절에 50일 동안 사귀었던 친구"라며 "학교 매점에 갔는데 하얗고 작은 친구가 있었다. 초희를 너무 많이 좋아해서 놀이터에서 고백했다"라며 밝혔다. 이어 "50일 동안 정말 순수하게 만난 것 같다"라며 "헤어지고 나서 1년 동안 더 좋아했다. 그런데 초희가 받아주지 않더라"라고 회상했다.

잠시 후 이초희가 등장하자 구성환은 눈도 제대로 마주치지 못해 웃음을 안겼다. 이때 이초희는 "20대 때 구성환이 맨날 전화해서 '서른 살까지 결혼 안 하면 결혼하자'고 하더니 30대 되니까 '마흔 살까지 결혼 안 하면 결혼하자'고 했었다"라고 폭로했다. 이에 구성환은 연신 땀을 닦으며 당황한 모습을 보였다.

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하지만 반전이 있었다. 두 사람의 이별을 먼저 선택한 건 구성환이었다. 그는 "어릴 때라 관계를 어떻게 이어가야 할지 몰랐다"라면서 "친한 친구가 6개월 연애 끝에 남보다 못한 사이가 되더라. 그게 좀 무서웠다"라며 우정을 잃을까 무서웠던 풋풋했던 17세 시절 첫사랑을 공개해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com