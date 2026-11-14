김형석, 기러기父 생활 끝냈는데.."딸과 어색, 만지지 말라더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 작곡가 김형석이 사춘기에 접어든 딸의 달라진 모습에 서운함을 토로했다. 어린 시절 아빠에게 먼저 안기고 뽀뽀하던 딸이 이제는 스킨십마저 거부하자 당혹스러운 마음을 감추지 못했다.

13일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 "AI도 대체할 수 없는 '이 능력! 우리 아이에게 반드시 필요한 교육은? (ft.작곡가 김형석) [으녕이랑 밥먹자]"라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 오랜 기간 친분을 이어온 작곡가 김형석과 오은영이 만나 음악부터 가족까지 다양한 주제로 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

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이날 최근 기러기 생활을 끝내고 가족과 함께 지내게 된 김형석은 부쩍 성장한 사춘기 딸 벨라와의 관계에 대한 고민을 털어놨다.

먼저 오은영은 "벨라와 벨라 엄마가 한국에 들어왔는데 오랜만에 만나니 어떠시냐"고 물었다. 이에 김형석은 "(얼굴 보러) 가끔 왔다 갔다 했지만 아이 크는 모습을 엄마처럼 디테일하게 본 건 아니지 않냐"며 "아직도 7살 같은데 부쩍 컸다. 가끔 낯설 때가 있다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

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이어 딸의 달라진 태도에 서운했던 일화도 공개했다. 김형석은 "물론 이것도 점점 적응되겠지만 (어릴 땐) 아이가 내 볼에 뽀뽀하고 손 잡고 다녔는데 지금은 15살이 됐고 컸다"며 "내가 껴안으니까 '아빠 나 터치 안 했으면 좋겠어'라고 하더라"고 말했다.

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그러면서 "처음 들어본 얘기였다. 내가 그 말에 반응할 경우의 수가 없었다. 머리가 하얘졌다. 이제 데면데면해졌다. 방법을 모르니까"라고 털어놨다. 어린 시절 자신에게 한시도 떨어지지 않던 딸이 어느새 스킨십을 불편해하는 나이가 됐다는 사실에 적잖이 당황한 것.

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이를 들은 오은영이 "삐치셨구나"라고 짚어내자 김형석은 곧바로 인정했다. 그는 "맞다. 맨날 나만 좋다고 아빠 볼 물고 안 놔줬는데"라며 "충격이 컸다. 근데 선생님 말대로 삐친 게 맞는 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

김형석의 고민을 들은 오은영은 사춘기 자녀의 변화는 자연스러운 성장 과정이라며 부모가 이를 받아들일 필요가 있다고 조언했다. 그는 "벨라 지금 잘하고 있는 거다. 자기 생각이 분명해지는 나이를 겪어가고 있는 거다. 받아들이면 된다"고 설명했다.

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이어 자녀 양육의 궁극적인 목표에 대해서도 강조했다. 오은영은 "제가 자주 하는 말이 있는데 양육의 궁극적 목표는 자녀의 독립과 자립이다"라며 "그러려면 부모는 아이에게 섭섭함을 느낄 수밖에 없고 아이는 부모에게 싫은 점을 발견하게 된다. 그래야 진정한 자립과 독립을 하게 된다"고 말했다.

또한 부모와 자녀가 서로에게 실망하거나 서운함을 느끼는 과정 역시 성장에 필요한 경험이라고 설명했다. 오은영은 "부모의 미숙함을 보면서 좋은 의미로 즈려밟고 가는 거다. 부모를 좋은 의미로 이겨봐야 자존감이 높은 사람이 된다"고 밝혔다.

그러면서 "부모가 너무 면박을 주면 아이들이 위축된다. 그렇다고 말도 안 되게 늘 치켜세우라는 것은 아니지만 아이 입장에서 '내가 많이 컸네?', '아빠가 이럴 때 인정해주네?' 할 때 애들 자존감이 높아진다"고 덧붙였다.

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한편 김형석은 2011년 10살 연하의 배우 서진호와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.