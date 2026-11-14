아유미, 삭발하자 게이들에 인기 폭발…트랜스젠더 절친도 인정

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈가 출신 방송인 아유미가 과거 파격적인 삭발 헤어스타일을 감행했을 당시, 성소수자들 사이에서 폭발적인 인기를 누렸던 반전 일화를 공개했다.

지난 12일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 잠시 육아에서 벗어나 일본 도쿄에서 자유로운 밤을 만끽하는 아유미의 근황이 담긴 영상이 업로드됐다.

이날 도쿄의 밤거리를 찾은 아유미는 절친한 트렌스젠더 동생 유신과 반가운 재회를 가졌다. 두 사람의 특별한 첫 만남에 대한 질문이 나오자 아유미는 "과거 같은 소속사였을 때 크게 파티를 연 날이 있었다"며 말문을 열었다.

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이어 "파티장 한가운데서 사람들이 신나게 즐기고 있었는데, 나도 유신이도 낯을 많이 가리는 편이라 나는 모서리에서 하이볼을 들고 있었고 유신이는 맥주를 들고 서 있었다"며 "그렇게 서로 눈이 마주쳐 인사를 나눈 뒤 함께 자리를 빠져나와 이야기를 나누면서 급속도로 친해졌다"고 남다른 우정의 시작을 회상했다.

화기애애한 대화가 이어지던 중, 동생 유신은 아유미의 솔로 활동 시절을 소환하며 "유미 언니는 게이한테 인기가 정말 엄청나다"고 폭로해 눈길을 끌었다.

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특히 당시 아유미가 여자 아이돌로서는 파격적이었던 '삭발'을 감행했던 시기를 언급했다.

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이에 아유미는 고개를 끄덕이며 솔직한 비화를 털어놨다. 그는 "여자인데도 머리를 과감하게 깎지 않았나"라며 "이 동네(성소수자) 분들이 남들과 다른 길을 가려고 하는 당당한 사람을 보면 아낌없이 응원을 해주신다. 실제로 머리를 밀고 활동했을 때 이쪽에서 인기가 정말 많았었다"고 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 아유미는 지난 2022년 2세 연상의 비연예인 사업가와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으며, 방송과 유튜브를 오가며 솔직하고 유쾌한 일상을 공유하고 있다.

narusi@sportschosun.com