전현무, 주요 부위에 뜨거운 짬뽕 쏟는 대참사…"나 진짜 장가 못 갈 듯"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 식사 도중 뜨거운 짬뽕 국물을 바지에 쏟는 돌발 사고를 겪으며 처절한 셀프 디스를 날렸다.

13일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4'에는 배우 이현욱이 '먹친구'로 출연해 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 함께 서울 맛집 투어에 나섰다.

이날 전현무는 이현욱과 같은 소속사인 배우 김남길에게 즉석 전화 연결을 시도했다.

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전화를 받은 김남길은 이현욱에 대해 "눈이 매력적인 배우지만 숫기가 없다"며 "생김새가 다른 김남길이라고 보면 된다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 세 사람은 이현욱의 '단골 찬스'로 섭외한 서울 은평구의 한 중식당을 찾았다.

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대표 메뉴인 유슬짬뽕과 꿔바로우를 주문한 이현욱은 자신의 아지트를 방송에 공개하며 은평구 시민들을 향해 연신 사과를 건네 폭소를 자아냈다.

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화기애애한 먹방이 이어지던 중 예상치 못한 돌발 상황이 연달아 터졌다. 식사하던 이현욱이 갑자기 코피를 쏟기 시작한 것.

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이를 본 전현무는 곧바로 "코 팠냐"고 장난을 치며 놀렸지만, 이내 코피를 닦아내면서도 흐트러짐 없는 이현욱의 외모에 "와, 이 모습이 웃겨야 되는데 멋지다"며 비주얼을 극찬했다.

하지만 진짜 대참사는 직후 전현무에게 찾아왔다. 전현무가 식사 중 뜨거운 짬뽕 국물을 바지 주요 부위에 그대로 쏟는 사고를 일으킨 것이다.

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당황한 전현무는 "거기가 많이 뜨겁다. 나 진짜 장가 못 갈 것 같다"고 자폭성 셀프 디스를 내뱉어 현장을 초토화시켰다.

narusi@sportschosun.com