김사랑, 해킹 의심받은 SNS '무슨 일?'…아기 고양이와 새 출발

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김사랑이 SNS 해킹 의혹에 직접 해명하며 새롭게 가족이 된 아기 고양이들 소개했다.

13일 유튜브 채널 '김사랑 sa rang'에는 "이토록 무해한 생명체들"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김사랑은 새롭게 가족이 된 고양이를 소개했다. 그는 "11월 6일 집 근처에서 어미 고양이가 돌보던 아기 고양이 세 마리를 발견했다. 그중 한 마리가 별이 되는 걸 보고, 남은 두 마리 브라우니와 그레이스를 구조해 바로 병원에 데려갔다"라고 설명했다. 이어 "고양이를 한 번도 키워본 적 없는 초보 집사라 서툴지만, 아이들이 건강해지도록 곁에서 돌보고 있다"라고 전했다.

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최근 김사랑의 SNS에는 본인의 모습보다 고양이 사진과 영상이 주로 올라와 해킹 의혹까지 제기됐다. 이에 김사랑은 "SNS가 해킹된 줄 아시는 분들도 많더라"며 해명한 뒤 "특별한 편집 기술은 없지만 지금 SNS에 올리던 대로 나와 아이들의 모습을 유튜브에 올려야 할 것 같다. SNS에만 올리는 건 한계가 있다"라고 밝혔다.

이어 김사랑은 고양이들의 작은 움직임에도 조심스럽게 반응하고 품에 꼭 안는 등 초보 집사의 남다른 애정을 드러내 훈훈함을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com