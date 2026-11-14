이선정, 전남편이 출연료 떼먹은 줄...알고보니 제작사 '먹튀' 였다

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이선정이 과거 방송 출연료를 받지 못한 이유를 뒤늦게 알게 되면서 전남편을 향한 오해를 풀었다.

13일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 "주영훈×윤정수와 밥 먹다 탈탈 털린 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이선정은 약 10년 만에 만난 주영훈과 과거 함께 출연했던 프로그램을 떠올렸다. 주영훈은 "너 결혼 생활할 때 내가 MC 하는 프로그램에 나왔었다"라며 "우리 출연료 못 받지 않았나"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이에 이선정은 "난 전남편이 떼어먹은 줄 알았다"라고 털어놨다. 그러자 주영훈은 "아니다. 제작사가 방송을 하고 문을 닫고 튀었다. 우리 출연료를 한 푼도 안 줬다"라고 설명했다. 뒤늦게 진실을 알게 된 이선정은 "나 출연료 은근히 셌는데"라며 아쉬움을 드러냈다.

주영훈이 "12회 했는데 10원도 못 받았다"고 밝히자, 이선정은 "어쩐지 나 진짜 돈 한 푼도 못 받았다"라면서 제작자를 향해 거침없는 욕설을 내뱉으며 분노해 폭소를 자아냈다.

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이선정은 지난 2012년 LJ와 교제 45일 만에 결혼했지만, 약 4개월 만에 이혼한 사실이 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com