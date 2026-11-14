김영철, 산속 용변 폭로 당했다...친누나 "갑자기 배 아프다고"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김영철의 친누나가 과거 동생이 산에서 용변을 해결했던 민망한 일화를 폭로해 웃음을 안겼다.

13일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 김영철이 친누나와 함께 일본 여행을 떠난 모습이 담겼다.

이날 김영철은 니가타의 시나노강을 구경하던 중 갑자기 "배가 살짝 아프다"라며 촬영을 중단하고 화장실로 향했다.

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예상보다 길어지는 기다림에 누나는 동생의 과거 화장실 에피소드를 꺼내 들었다. 그는 "이건 진짜 방송에 나가도 될지 모르겠다"며 폭로를 예고해 궁금증을 자아냈다.

누나는 "우리 울산 집이 시골이지 않았나. 동생 공항 데려다준다고 차를 타고 이동 중이었다. 빨리 데려다주려고 산 샛길로 운전했다"라면서 "그때 갑자기 배가 아프다고 하더라"며 당시 상황을 설명했다. 이어 "어떡하냐고 하다가 산으로 갔다가 그곳에서 해결했다"라면서 "그런데 산에서 사람들이 내려오지 않나. '영철아 사람들 내려온다'라고 했더니 몸을 돌려서 해결하더라"고 말해 폭소를 자아냈다.

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잠시 후 등장한 김영철은 "미안하다"라면서 "강 장면은 일정상 안 찍기로 했다"라고 전해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com