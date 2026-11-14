"무식한 단어 많이 써"..오윤아, '내년 결혼식' 앞두고 독서 시작

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 오윤아가 방송 중 자신의 언어 구사에 부족함을 느끼고 독서의 필요성을 절감했다고 밝혔다.

13일 오윤아의 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '발리 여행 전 What's In My Bag 여행에 꼭 챙겨가는 찐 애정템들ㅣOh!윤아 찐템소개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

내년 결혼을 앞둔 오윤아는 웨딩화보를 미리 촬영하기 위해 발리행을 계획 중이라며 "11월 초에는 무조건 찍어야 했다. 한 살이라도 더 어릴 때 찍어야겠더라"고 전했다.

Advertisement

그런가 화면 "이번에 책을 읽어보려고 한다. 책도 읽는 여자라는 걸 알려드리려고 한다"라며 책을 꺼내 보였다. 이어 "큰일이라고 생각했다. 방송을 하는데 너무 무식한 단어를 많이 쓰더라. 그런 걸 자제하기 위해 책을 많이 보려고 노력하고 있다"라며 이번 발리 여행 때 책도 챙겨갈 것이라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 오윤아는 2007년 결혼, 같은 해 아들 민이 군을 출산했지만 2015년 이혼했으며 홀로 민이 군을 양육했다. 지난 7월 재혼 소식을 알렸으며 내년 결혼식을 올린다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com