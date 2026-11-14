'젝키 공연 무산' 장수원, 딸 위해 무리해서 큰 평수로 이사.."밤낮없이 일해야"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 멤버 장수원이 큰 평수로 이사했다고 밝히며 가장으로서의 책임감을 드러냈다.

13일 장수원의 유튜브 채널 '장수원해요'에는 '로봇 장수원 배터리 방전된 썰 육아원해요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

제작진은 장수원의 새 아파트를 보고 "집이 넓어졌다. 무리하신 거 아니냐"라고 물었다. 실제 장수원의 집은 넓은 구조를 자랑했고 딸 서우 양의 방, 놀이방까지 생긴 모습이었다.

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장수원은 "서우 때문에 짐이 많이 늘었다. 이사를 해야 하는 상황이었고 살짝 큰 평수로 오긴 했다. 밤낮없이 일해야 한다. 잠잘 시간이 어디 있나"라며 가장의 무게를 전했다.

이어 장수원은 서우 양이 "까까"라고 하자 "네 까까를 벌려면 아빠 나가서 일해야 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 장수원은 지난 2021년 1세 연상 스타일리스트와 결혼했으며 슬하에 서우 양을 뒀다.

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최근 장수원은 데뷔 30주년을 맞아 고지용, 이재진과 젝스키스 디너쇼를 열 계획이었지만 무산됐다. 가격 등이 논란이 된 가운데 먼저 이재진이 불참 의사를 밝혔고 장수원 측도 행사 취소 소식을 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com