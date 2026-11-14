'음주운전·폭행' 강인, 논란 후 친구 자녀들 눈치까지.."내 이름 검색 못하게 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 슈퍼주니어 출신 강인이 여전히 떼지 못한 꼬리표에 대한 속내를 밝혔다.

13일 '너의 한' 유튜브 채널에는 '안돼 삼촌 이름 강인 아니야!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

강인은 자신의 지난 논란에 대한 이야기가 나오자 "일반인분들과 폭행 시비에 휘말려서 구설수가 있었다. 또 음주운전하고 군입대한 후 힘들게 다시 복귀했는데 자숙 중에 또 음주 운전을 했다. 정말 잘못된 거다. 그냥 미친 애였다"라고 말했다.

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이어 "마지막으로 실수를 한 후 몇 달동안 햇빛을 차단해놓고 집에만 있었다. 가족은 혹시나 제게 무슨 일이 생길까 봐 들여다보고 가셨다. 집안에서 어둠을 자꾸 찾아가는 것 같았다. 지인들이 세상 밖으로 꺼내줬다"라고 덧붙였다.

그런가 하면 무속인이 강인이라는 이름을 쓰면 자꾸 구설수가 생긴다고 하자 "친구 자녀들이 내 이름을 검색해 본다. 그러면 '삼촌 이름 강인 아니야!'라며 못하게 한다. '내 평생 꼬리표이고 잘못했으니까' 이런 생각을 하면서도 다른 이름을 잠깐 고민했다. (개명을) 심각하게 고민해 봐야겠다"라며 생각에 잠겼다.

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한편 강인은 2005년 슈퍼주니어로 데뷔했으며 예능에서도 활약했다. 하지만 폭행 사건에 연루된 데 이어 음주 뺑소니 사고를 내는 등 연이어 논란을 일으켰고 결국 2019년 팀에서 탈퇴했다.

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joyjoy90@sportschosun.com