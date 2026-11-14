은지원, 스타일리스트 아내♥와 재혼한 이유 있었네.."옷 신경 안 써서 편해" ('살림남')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 멤버 은지원이 아내에게 애정을 드러냈다.

14일(오늘) 밤 10시 40분 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(연출 김태준, 이하 '살림남')에서는 어머니와 '한 달 합가 살이' 중인 환희가 계약 종료를 10일 앞두고 또 한 번 사고(?)를 치는 '일촉즉발' 현장이 공개된다.

이날 환희는 어머니와 '뒷산 등반'에 나서지만, 아끼는 신발에 '변'이 묻는 참사를 당해 10분 만에 귀가한다. 이후 어머니가 외출하자 그는 베란다에 쌓여 있던 컬렉션급(?) '애착' 신발들을 거실 바닥에 늘어놓는다. 이를 지켜본 MC 은지원은 "농구선수보다 농구화가 많네…"라며 혀를 내두른다. 그러면서 그는 "난 '크X스' 한 켤레면 어디든 간다. 추워지면 털을 달면 된다"라고 환희와 정반대 성향임을 알린다.

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또 은지원은 "원래 옷과 신발에 관심이 많았는데, 데뷔 후 (스타일리스트가) 챙겨주는 옷을 입다 보니 무신경해졌다"고 덧붙인다. 이요원은 "그래서 스타일리스트 아내분과 결혼했나 봐"라며 예리한 통찰력을 가동하고, 은지원은 "그렇다. 편하다"라고 인정한다. 은지원은 2010년 결혼했지만 2년 만에 이혼했다. 이후 이혼 13년 만인 지난해 9세 연하 스타일리스트와 재혼했다.

'애착' 신발들을 모두 펼쳐놓은 환희는 이번엔 '신발 보관함' 조립에 들어간다. 일일이 박스를 조립하던 그는 갈수록 아수라장이 되어가는 거실 상황에 스스로도 "나 이러다 쫓겨나는 거 아니야?"라며 위기를 감지한다. 때마침 어머니가 기습 귀가하고, 이에 놀란 스튜디오 출연진들은 "어떡해…, 벌어지지 말아야 할 일이 벌어졌다"라고 대리 긴장한다. 어머니는 난장판이 된 거실을 보자 "뭐야? 내가 집을 잘못 들어왔나?"라며 당황하더니 "윤석아!"라고 분노의 '본명 호출'을 한다. 환희가 아찔한 '모자 대전' 위기를 어떻게 넘길지, '신발 사태'의 전말에 관심이 쏠린다.

그런가 하면 이날 어머니의 귀가와 함께 환희의 조카도 집을 찾아온다. 환희와 똑 닮은 외모의 조카는 환희가 아끼는 신발을 탐내 '티격태격' 케미를 발산하는가 하면, 삼촌 못지않은 끼로 태권도 고난도 동작까지 선보여 감탄을 자아낸다. 이후 채령은 환희가 어머니, '초등학생' 조카와 정겹게 식사하는 모습을 지켜보다가 온라인을 뜨겁게 달궜던 자신의 '전설의 소식좌' 에피소드를 소환한다. 그는 "시중에서 파는 유명 감자칩을 한 번에 다 먹지는 못한다고 얘기했다가 2천만 명의 공분을 샀다"고 털어놓는다. 은지원과 이요원은 "우리도 한 번에 다 못 먹는다. 어떻게 다 먹어?"라고 채령의 편을 들어준다. 이에 채령은 '감동의 입틀막'을 하면서 촉촉한 눈빛을 보여 은지원, 이요원의 흐뭇한 미소를 자아낸다. 나아가 은지원은 "누가 우리 채령이한테 뭐라 그랬냐? 2천만 명에게 감자칩을 주고 한 번에 다 먹어보라 하고 싶다"고 다시 한번 든든한 '선배미'를 발산한다.

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joyjoy90@sportschosun.com