'사이비 의혹' 박진영 "10명 전도하면 9명이 칼 꽂는다...분하고 억울"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 박진영이 자신을 둘러싼 종교 논란과 관련해 핍박을 받을수록 오히려 죄를 짓고 싶은 욕구가 사라진다고 주장해 눈길을 끌었다.

지난 13일 유튜브 채널 '첫 열매들'에는 '죄를 덜 짓는 방법'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 박진영은 성경 구절을 공부하고 이에 대한 자신의 해석을 설명했다.

이날 박진영은 전도의 어려움을 언급하며 "주변 사람들에게 열심히 전도해도 10명 중 1명이나 성공할까 말까 하지 않느냐. 나머지 9명은 아무리 열심히 전도해도 받아들이지 않는다"고 말했다.

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이어 "그걸로 끝나는 게 아니다. 오히려 그분들이 뒤에서 여러분 가슴에 칼을 꽂는다"며 전도 과정에서 겪는 주변의 부정적인 시선과 비판을 언급했다.

그는 "'쟤 이단에 빠졌나 봐. 이상해'라는 이야기가 들려올 때 너무나 가슴이 아프다"면서도 "그때 몸의 죄성이 죽는다고 한다. 놀랍지 않느냐"고 주장했다.

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그러면서 "핍박을 받으면 나쁜 욕구가 죽는다. 이건 실제 경험을 통해 자신 있게 설명할 수 있다. 정말이다"라고 강조했다.

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특히 자신을 향한 종교적 비판을 직접 언급하기도 했다. 박진영은 "'박진영 이단 사이비야. 거기 가면 뭐 어쩌고' 하는 이야기를 들으면 너무 분하고 억울하다"며 "그런데 몸에서 보통 나오는 나쁜 생각들이 하나도 나오지 않는다"고 말했다.

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이어 "예수님이 받으신 억울한 핍박들이 예수님이 죄를 짓지 않는 데 도움이 됐다는 것"이라며 "너무 억울한 이야기를 들으면 '두고 보자. 내 삶으로 증명해야지'라는 마음이 들지, '술이나 더 마셔야지', '나가서 놀아야지'라는 생각은 이상하게 들지 않는다"고 설명했다.

앞서 박진영은 지난 3일 공개된 강연에서도 자신이 운영하는 종교 모임을 둘러싼 논란을 직접 언급했다.

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당시 그는 자신들과 관련해 이단·사이비라는 지적이 나오고 있다며 본격적인 핍박을 받고 있다고 주장했다. 교리를 놓고 논쟁하거나 조직적으로 댓글을 달아 대응하기보다는 문제 해결을 하나님에게 맡겨야 한다는 입장도 밝혔다.

지난 9월에는 자신의 교회에 천주교와 장로교, 침례교 신자뿐 아니라 신천지 출신 구성원도 있다고 공개해 주목받았다. 당시 박진영은 신천지 출신 신자가 있다는 이유만으로 자신이 운영하는 교회를 신천지와 동일시해서는 안 된다고 반박했다. 아울러 '첫열매들'은 근본과 신학적 배경이 분명한 교회라고 주장했다.

박진영의 종교 관련 논란은 이번이 처음이 아니다. 2018년에도 구원파와 연관돼 있다는 의혹이 제기되자 자신이 운영하는 성경 공부 모임은 구원파 조직과 아무런 관계가 없다며 선을 그었다.

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2020년 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연했을 때도 특정 교회나 종파에 소속되지 않은 성경 공부 모임이라고 설명한 바 있다.

이후 '첫열매들'은 규모를 확대해 현재 서울과 부산, 미국 로스앤젤레스 등 국내외 8개 지역에서 예배와 모임을 진행하는 것으로 알려졌다.