'뒷담화 논란' 31기 옥순, 65kg→56kg 됐다.."'나솔' 출연 영상보며 식욕 참아"

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[스포츠조선 이게은기자] 31기 옥순이 '나는 솔로' 출연 당시보다 약 9kg 감량했다고 밝혔다.

13일 옥순은 누리꾼들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다.

최근 핼쑥해진 근황을 전한 옥순은 다이어트에 대한 질문에 "9kg 정도 뺐다. 이때 65kg이었다. 행복했다"며 '나는 솔로' 출연 당시 사진을 공개했다. 이어 단백질쉐이크로 식단을 관리하고 꾸준히 줄넘기를 한 결과, 현재 키 170cm에 체중 56kg이라고 밝혔다. '나는 솔로' 출연 당시와 비교해 약 9kg 감량한 셈이다.

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또 다른 누리꾼이 "세 끼 다 쉐이크? 대박이네요. 식욕 어떻게 참나요"라고 묻자 "난 다이어트에 가장 좋은 시청각 자료를 스스로 만들었다"라며 다시금 '나는 솔로' 출연 당시 사진을 덧붙였다.

한편 옥순은 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 31기 출연자로 당시 치과의사 영호와 최종 커플이 됐지만 방송 이후 결별했다.

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'나는 솔로' 방송 당시 순자가 없는 자리에서 영숙, 정희와 순자 이야기를 나눠 뒷담화 논란에 휘말리기도. 옥순은 이후 온갖 루머와 악플에 시달리자 법적 대응을 예고했다.

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joyjoy90@sportschosun.com