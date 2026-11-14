교도소 출소자 옆에 앉아 떨던 '김구라 아들' 그리..귀 꼬집혀도 밥값 내줬다

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 MC 그리(김동현)가 영등포시장의 한 노포 식당에서 예상치 못한 시민과의 만남을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 13일 그리의 유튜브 채널에는 '영등포의 지금'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 그리는 서울 영등포시장의 노포 식당들을 찾아 시민들과 직접 소통하며 영등포의 밤을 즐기는 시간을 가졌다. 그리는 "시장의 낮보다 밤에 왔다. 영등포 하면 약간 거칠고 와일드한 느낌이 있다. 아우라가 넘치시는 분들이 굉장히 많다"며 "와일드한 형님들도 구경하고 그분들의 맛집을 돌아보겠다"고 말했다.

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이어 "여기 어르신들이 굉장히 많다. 제가 또 어르신들 사이에서 나름 인지도가 있는 편이니까 소통도 해보면서 영등포의 밤을 즐겨보겠다"고 덧붙였다.

이후 그리는 국밥집에서 식사를 마친 뒤 야외 포장마차로 자리를 옮겼다. 그곳에서 옆 테이블 시민의 예상치 못한 고백을 듣고 당황하는 모습이 포착됐다.

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한 시민이 "3년 만에 술을 먹는다. 교도소에서 나와가지고. 대형 사고가 났다"고 이야기 하는 것을 들은 것.

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이를 들은 그리는 깜짝 놀라 눈을 동그랗게 뜨더니 "왜 교도소를 가셨을까"라고 조심스럽게 속삭였다. 이어 "우리가 제대로 된 사람 옆에 앉은 것 같다. 진짜 땀 난다"고 말하며 당황한 기색을 감추지 못했다.

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그런데 반전이 이어졌다. 해당 시민이 그리를 알아보고 먼저 반갑게 인사를 건넨 것이다.

시민은 "김구라 씨 아들 김동현 아니냐. 내가 눈썰미가 좋다. 김구라 씨를 얼마나 좋아했는지 모른다. 애기 때부터 팬이었다"며 반가움을 드러냈다.

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이에 그리는 "예뻐해 주셔서 감사하다"며 흔쾌히 사진 촬영에 응하는 등 예의 바른 모습을 보였다.

시민은 그리뿐 아니라 그가 속한 소속사의 대표인 라이머까지 알고 있다며 친근감을 드러냈다. 이어 그리의 귀를 꼬집는 등 격의 없는 모습을 보이기도 했다.

그리는 시민의 반가운 인사에 감사의 뜻을 전하며 옆 테이블의 식사비까지 대신 결제했다. 마지막에는 시민과 따뜻하게 포옹하며 만남을 훈훈하게 마무리했다.

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이후 그리는 "마지막에 아버지께서 눈물을 흘리시더라"고 전하며 짧지만 인상 깊었던 만남을 되돌아봤다.