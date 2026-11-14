'영국 이주' 장윤주, 결국 향수병 터졌다.."욱하고 우울, 리액션도 無"

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 장윤주가 영국 생활의 어려움울 토로했다.

14일 '윤쥬르 YOONJOUR 장윤주' 유튜브 채널에는 '어느덧 3달차. 가끔 가출했다 돌아오는 막내딸 윤쥬르와 인자강 남편의 영국생활 리뷰'라는 제목의 영상이 공개됐다 .

장윤주는 "여기에 온 지 3개월 정도 됐는데 제가 10월에는 좀 힘들어했다. 제일 힘든 건 영어학원이었다"라고 털어놨다. 하지만 남편은 영어학원 고충보다, 장윤주가 한국에서 일을 하고 싶어 한다며 속마음을 꿰뚫었다.

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그러자 장윤주는 "나 그냥 서울 갈래"라며 너스레를 떨었고 "나는 일하면서 오는 기쁨이 큰 사람이다. 내가 여보한테 여보가 1순위가 아니라고 말하면 섭섭하지?"라고 물었다. 남편은 "여보의 정신이 가출했다가 다시 돌아오더라. 그럴 땐 약간 다르다. 가출했을 때는 리액션이 없다. 우울감이 보이는데 하루가 지나면 괜찮아진다"라는 표현으로 답을 대신했다.

장윤주는 "내가 최근에 감정대로 툭툭 말을 내뱉고 욱하기도 해서 미안하다"라며 남편에게 미안함도 전했다.

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한편 장윤주는 지난 2015년 4세 연하 디자이너 정승민과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다. 최근 남편의 학업을 위해 영국으로 이주했다.

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joyjoy90@sportschosun.com