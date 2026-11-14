임창정, 민낯에 '지독한 시스루' 입고 성악 열창..♥서하얀 "결혼 안할수가 없어"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정이 집에서도 남다른 노래 실력과 유쾌한 매력을 뽐내며 아내 서하얀을 웃게 했다.

서하얀은 14일 새벽시간 "우리 집 남자랑 살면 심심할 틈이 없음..."이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 집에서 편안한 차림으로 시간을 보내는 임창정의 모습이 담겼다. 얇은 반팔 티셔츠와 잠옷 바지를 입은 임창정은 자신의 히트곡 '결혼해줘'를 성악 버전으로 열창해 웃음을 자아냈다.

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민낯에 편안한 옷차림, 배가 살짝 나온 친근한 모습이었지만 노래가 시작되자 분위기는 달라졌다.

임창정은 특유의 가창력을 살려 성악 창법으로 노래를 소화했고, 서하얀은 이를 지켜보며 남편을 향한 애정을 드러냈다. 서하얀은 "결혼 안 할 수가 없는 목소리(feat. 시스루)"라며 재치 있는 반응을 보였다.

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장난스럽게 성악 버전으로 노래를 부르던 임창정은 이내 원래의 창법으로 돌아와 '결혼해줘'를 열창했다. 장난기 가득한 모습 속에서도 변함없는 가창력을 뽐내며 가수의 면모를 드러냈다.

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서하얀은 남편의 옷차림을 두고도 웃음을 터뜨렸다. 그는 "지독한 시스루 티셔츠… 버려도 또 사 옴"이라면서도 "언제나 우리를 즐겁게 해주는 우리 집 가장"이라고 덧붙였다.

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남편의 엉뚱한 행동을 유쾌하게 받아들이면서도 애정을 숨기지 않는 서하얀의 모습이 훈훈함을 더했다.

한편 서하얀은 2017년 18세 연상인 임창정과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있으며, 임창정은 전처와의 사이에서 얻은 세 아들을 포함해 총 다섯 아들을 양육하고 있다.