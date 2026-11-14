'음주운전해 청소차 충돌' 고경표, 통편집 되나..'놀뭐'→'보검매직컬2' 줄줄이 비상

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고경표가 만취 음주사고를 내면서 활동에 빨간불이 켜졌다.

14일 연합뉴스 보도에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다가 청소차를 들이받는 사고를 냈다.

음주측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐으며 경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

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이에 그가 출연 중인 예능, 또 출연을 앞둔 예능도 날벼락을 맞았다. 고경표는 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드'에 출연 중이며 tvN '보검 매직컬2', 티빙 '대탈출:도시괴담' 출연도 앞두고 있다. 특히 '보검 매직컬2'는 박보검과 고경표의 만남이 담긴 티저 영상이 공개되며 큰 화제를 모았던 만큼, 방송을 앞둔 제작진 역시 난감한 상황에 놓이게 됐다.

이뿐만이 아니다. 고경표는 오는 11월 21일 팬미팅 '2026 고경표 FANMEETING: NOW KYUNGPYO NIGHT'도 앞둔 상황. 토크와 게임, 스페셜 스테이지 등 다양한 코너와 작품 활동 비하인드 토크를 통해 팬들과 만날 예정이었으나, 이번 음주사고로 팬미팅에도 적잖은 타격이 예상된다.

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한편 고경표는 2010년 KBS 드라마 '정글피쉬 2'로 데뷔했으며 tvN 드라마 '응답하라 1988'을 통해 이름을 알렸다. 이후 '질투의 화신', '월화수목금토', '언더커버 미쓰홍' 등에 출연하며 필모그래피를 넓히고 예능에서도 활약했지만, 이번 음주사고로 활동에 제동이 걸렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com