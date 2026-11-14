[속보] '만취 음주운전' 고경표 "피해입은 분들께 죄송, 깊이 반성" [전문]

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고경표가 음주운전 사고에 고개를 숙였다.

14일 소속사 씨엘앤컴퍼니는 "먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드립니다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다"라고 전했다.

이어 "고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐습니다. 고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있습니다"라며 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠습니다"라고 덧붙였다.

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앞서 연합뉴스 보도에 따르면 고경표는 오늘(14일) 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다가 청소차를 들이받는 사고를 냈다.

음주측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐으며 경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

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◆다음은 공식입장 전문

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안녕하세요. 씨엘엔컴퍼니입니다.

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먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드립니다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다.

고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐습니다. 고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있습니다.

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음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠습니다.

당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠습니다.

다시 한번 이번 사고로 피해를 입으신 분들과 모든 분께 고개 숙여 사과드립니다.

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joyjoy90@sportschosun.com