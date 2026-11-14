송혜교 실제 성격, 남모를 속앓이..."술 마시고 솔직해졌다가 이불킥"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 송혜교가 남들의 시선을 지나치게 의식하고 혼자 고민을 거듭하는 성격을 솔직하게 털어놨다.

14일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에는 '레트로는 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 배우 공유는 송혜교와 자신의 MBTI가 같다며 성격에 관한 이야기를 나눴다.

Advertisement

공유는 송혜교에게 "너는 네 자신을 안 좋아하지 않느냐. 너는 네가 마음에 드느냐. 나는 그렇다"고 물었다. 이에 송혜교는 "나는 MBTI와 혈액형이 싫다. A형에 INFJ다. 너무 피곤하게 산다"고 답해 웃음을 안겼다.

이어 자신의 성격을 구체적으로 설명했다. 송혜교는 "뭔가를 보고 모르는 척하는 게 안 된다. '모르는 척하자'고 생각하고 넘어가려다가도 결국 전화해서 '이건 아닌 것 같다'고 말한다"고 털어놨다.

Advertisement

이를 들은 공유는 "생각의 회로가 복잡하고, 굳이 일어나지 않아도 될 일에 대한 기우가 많다. 너무 많은 경우의 수를 동시에 생각한다"고 송혜교의 성향을 짚었다.

Advertisement

송혜교 역시 이에 공감했다. 그는 "워낙 상대방 생각을 많이 하고 주변을 의식하면서 이야기하다 보니 가끔은 아무 생각 없이 표현하고 싶을 때가 있다. 그런데 그게 잘 안 된다"고 말했다.

Advertisement

특히 술을 마신 뒤 평소보다 솔직하게 마음을 표현하고 나면 오히려 후회한다고 고백했다.

송혜교는 "가끔 술 한잔 들어가면 기분이 좋아지고 용감해져서 내 마음을 표현한다. 그런데 그러고 나면 이불킥을 한다"며 "'내가 좀 과하게 이야기했나?', '그 이야기를 왜 했을까?' 하고 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

남들의 오해를 지나치게 신경 쓰는 성격도 언급했다. 송혜교는 "상대방은 별생각 없이 잘 지낼 수도 있는데 나 혼자 집에서 '얘가 이런 생각을 할까?', '시간을 줘야 하나?' 하고 생각한다"고 털어놨다.

그러면서 상대방을 배려하려는 마음이 오히려 복잡한 생각으로 이어진다고 설명했다.

그는 "상대방은 성격이 다르니까 지금 당장 이야기하고 싶지 않을 수도 있고, 자기 일을 하느라 내 연락을 못 받을 수도 있지 않느냐"며 "그런데 혼자 상상의 나래를 펼친다. '이 친구가 기분이 나빠서 내 연락을 피하나?' 싶다가도 '바빠서 그런 거겠지'라고 생각한다"고 말했다.

Advertisement

상대방의 입장을 먼저 헤아리려다 정작 혼자 마음고생을 하는 송혜교의 솔직한 고백에 관심이 쏠렸다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에서 공유와 연기 호흡을 맞춘다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출하는 이 작품은 1960~1980년대 한국 연예계에 몸담았던 사람들의 이야기를 그린다. 송혜교는 극 중 민자 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.