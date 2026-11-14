'성유리♥' 안성현, 무죄 확정..168일 구금 보상금 6900만원 받나

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[스포츠조선 박아람 기자] 핑클 출신 배우 성유리의 남편인 프로골퍼 안성현이 가상자산 상장 청탁 및 사기 혐의와 관련해 대법원에서 무죄를 확정받았다. 이에 따라 과거 구속 상태로 지낸 기간에 대해 국가에 형사보상을 신청할 수 있게 됐다. 보상액은 최대 6900만 원대에 이를 수 있다는 전망이다.

대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 지난 12일 배임수재와 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 재판에 넘겨진 안성현에게 무죄를 선고한 항소심 판결을 확정했다. 검찰이 제기한 상고를 받아들이지 않은 것이다.

안성현은 2021년 9월부터 11월까지 사업가 A씨에게 가상자산 2종의 빗썸 상장을 도와달라는 부탁을 받고 금품을 수수한 혐의를 받았다. 검찰은 상장 청탁의 대가로 현금 30억 원과 명품 시계 등을 받은 것으로 보고 수사했다. 이와 별개로 A 씨에게 투자 등을 명목으로 접근해 20억 원을 편취한 혐의도 적용했다.

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2023년 9월 불구속 상태로 재판에 넘겨진 안성현은 2024년 12월 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받고 법정에서 구속됐다. 하지만 항소심 재판부는 올해 2월 1심 판단을 뒤집고 모든 혐의에 대해 무죄를 선고했다.

당시 재판부는 상장 청탁 대가로 50억 원을 지급했다는 A 씨의 진술에 신빙성이 부족하다고 봤다. 안성현이 받은 것으로 지목된 30억 원이 실제 빗썸 관계자에게 전달됐다는 사실도 입증되지 않았다고 판단했다.

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20억 원에 대해서도 투자금으로 전달됐을 여지가 있다고 봤다. 아울러 안성현이 금품을 직접 수수한 공범이라기보다는 상장 관련 부탁을 전달하는 역할에 가까웠다고 판단했다. 사기 혐의 역시 관련자 진술만으로 범죄 사실을 인정하기 어렵다고 결론 내렸다.

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이번 대법원 판결로 무죄가 최종 확정되면서 안성현의 형사보상 청구 가능성에도 관심이 쏠린다.

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안성현은 2024년 12월 26일 구속된 뒤 2025년 6월 11일 보석으로 풀려났다. 구속 상태로 지낸 기간은 양 끝 날짜를 포함해 모두 168일이다.

2026년 형사보상금 지급 기준에 따르면 구금 하루당 보상액은 최소 8만2560원에서 최대 41만2800원이다. 이를 기준으로 168일에 최고액을 적용하면 총 6935만400원에 달한다.

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다만 이 금액이 그대로 지급되는 것은 아니다. 실제 보상액은 형사보상 청구가 이뤄진 뒤 법원이 구금 기간과 재산상 손실, 정신적 피해 등 여러 사정을 종합해 결정한다.

한편 안성현은 2005년 프로골퍼로 데뷔했으며, 2014년부터 2018년까지 골프 국가대표팀 상비군 코치로 활동했다. 2017년 성유리와 결혼했으며 두 사람은 쌍둥이 딸을 키우고 있다.

tokkig@sportschosun.com