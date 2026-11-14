고경표, 혈중알코올농도 0.150% 만취 운전..면허 취소 수준

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 교통사고를 낸 사실이 확인됐다. 사고 당시 혈중알코올농도는 0.150%로, 운전면허 취소 기준을 크게 웃도는 수치였다.

14일 서울 마포경찰서 등에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 차량을 운전하던 중 도로에 있던 청소차와 충돌했다.

경찰의 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 나타났다. 이는 면허 취소 기준인 0.08%를 훨씬 넘어서는 수준이다. 사고 당시 차량에 함께 타고 있던 사람은 없었던 것으로 조사됐다.

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고경표는 현장에서 음주 측정을 받은 뒤 귀가했다. 경찰은 조만간 고경표를 불러 정확한 사고 발생 경위와 당시 운전 상황 등을 조사할 계획이다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 이날 공식 입장을 통해 사고 사실을 인정하고 사과했다.

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소속사는 "음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 배우를 믿고 응원해 준 팬들에게도 실망과 걱정을 끼친 점에 대해 고개를 숙였다.

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이어 고경표가 이날 새벽 술을 마신 상태에서 운전하다 청소차와 부딪혔으며, 측정 결과 면허 취소 수준의 혈중알코올농도가 확인됐다고 설명했다.

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또한 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 반성하고 있다며 향후 경찰 조사와 법적 처분을 피하지 않고 피해 회복 등 필요한 책임을 다하겠다는 입장을 전했다.

소속사 역시 이번 일을 심각하게 받아들이고 있다며 재발 방지를 위해 소속 배우에 대한 관리와 주의를 강화하겠다고 밝혔다.

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경찰은 고경표를 상대로 추가 조사를 진행해 구체적인 사고 경위를 확인할 예정이다.

tokkig@sportschosun.com