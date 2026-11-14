'제이쓴♥' 홍현희 시댁, '절도 피해' 심각한 수준.."들깨도 차에 보관"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희가 시댁에서 반복적으로 발생한 절도 피해에 안타까움과 황당함을 동시에 드러냈다.

13일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '이쓰니 대신 어머니랑 결기 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍현희는 해외여행을 떠난 남편 제이쓴을 대신해 남편과 꼭 닮은 시어머니와 오붓한 데이트에 나섰다. 함께 식사를 하던 홍현희는 "슬프다면 슬프고 재밌다면 재밌는 일인데, 도둑이 들깨를 훔쳐 갈까 봐 아버님 차에 들깨를 싣고 다니시더라"고 입을 열었다.

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도둑맞을까 염려해 수확한 들깨와 항시 동행한다는 시아버지의 사연에 홍현희는 안쓰러우면서도 황당한 마음에 웃음을 터뜨렸다. 이에 시어머니 역시 "도둑이 훔쳐 갈까 봐 차에 싣고 다닌다. 원래는 햇빛에 말려야 하는데"라며 고충을 거들었다.

시댁의 절도 피해는 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달 16일 공개된 영상에서도 홍현희는 시아버지에게 최근 도둑이 잡혔는지 물은 바 있다. 당시 제이쓴은 "밭에 자꾸 도둑이 들어온다"며 농막에 보관해 둔 라면과 커피 등의 생필품까지 사라지고 있다고 털어놨다.

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시어머니가 전한 피해 정황은 더욱 충격적이었다. 밤에는 주변이 어두워 밭에 있는 농작물까지 가져가기 어려운 상황임에도, 최근에는 농막 내부에 설치돼 있던 CCTV 장비까지 감쪽같이 사라졌다는 것이다.

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제이쓴은 치밀한 범행 수법도 설명했다. 범인이 CCTV가 작동 중이라는 사실을 인지한 뒤 전기 차단기를 내려 전원을 끄고, 농막 2층으로 올라가 저장장치를 포함한 본체 자체를 떼어 갔다는 것. 제이쓴은 단순 생계형 절도를 넘어 치밀하게 준비된 범행이라는 점에 격앙된 반응을 보였다.

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피해는 농막에만 그치지 않았다. 시부모는 "봄에는 현관문까지 부수고 들어와 문을 다시 달았다"고 밝혀 충격을 안겼다.

꼬리를 무는 피해에 제이쓴은 직접 범인을 잡기 위해 "잠복하자"고 제안하기도 했다. 홍현희 역시 쉽게 납득하기 어렵다는 반응을 보이며 "물건을 채우기만 하면 가져가는 걸 보면 가까운 사람인 것 같다"고 면식범의 소행일 가능성을 조심스럽게 추측했다.