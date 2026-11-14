더보이즈 에릭, 오늘(14일) 첫 국내 단독 팬미팅 개최.."팬들에게 전하는 프러포즈"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 더보이즈 에릭이 데뷔 후 첫 국내 솔로 팬미팅을 매진시키며 뜨거운 인기를 입증했다.

에릭은 오늘(14일) 오후 2시와 7시 총 2회에 걸쳐 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 2026 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 개최한다.

이번 팬미팅은 에릭이 솔로 아티스트로서 팬덤 더비(THE B)와 국내에서 처음 마주하는 자리다. 에릭이 평소 즐겨 본 드라마 '꽃보다 남자'를 모티브로 삼아 자신의 본명을 내건 '꽃보다 손영재'를 메인 콘셉트로 정했다.

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특히 이번 공연은 예매 시작과 동시에 2회차 전석 매진을 기록하며 팬들의 뜨거운 관심을 확인했다. 에릭은 성원에 보답하고자 스페셜 무대부터 팬들이 보고 싶어 했던 무대까지 다채로운 셋리스트를 준비했다.

무대 외에도 에릭의 솔직한 이야기를 들을 수 있는 토크와 가까이 호흡하는 코너가 마련된다. 팬들에게 마음을 전하는 순간을 프러포즈 콘셉트로 풀어낸 이벤트도 더해져 즐거운 시간을 선물한다.

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에릭은 이번 팬미팅으로 11월 프로젝트 '더비 페스타'(The Baby Pink Code: THE B Festa by ERIC)의 대미를 장식한다. 앞서 지난 7일부터 13일까지 서울 용산구 한남동 CCCS 2층(CCCS 한남)에서 데뷔 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'(베이비 핑크 레터 익스히비션)을 성황리에 마쳤다.

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더보이즈 막내 멤버인 에릭은 뛰어난 춤 실력과 랩 메이킹 및 작사 참여로 음악 역량을 쌓았으며, 라디오 DJ로서 '2025 MBC 방송연예대상' 라디오 부문 신인상을 받았다. 최근 그리드엔터테인먼트와 전속계약을 맺은 뒤 중화권 3개 지역 팬미팅과 파리 패션위크 참석에 이어 사진전과 국내 팬미팅까지 활발한 활동을 펼치고 있다.

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한편 에릭의 2026 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'는 오늘 오후 2시와 7시 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 열린다.

joyjoy90@sportschosun.com