류필립, '♥17세 연상 미나'와 별거 끝내고 달라졌다..."아내를 위한 연하남"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 류필립이 아내 미나를 위해 직접 요리에 나서며 달달한 남편의 면모를 드러냈다.

지난 13일 류필립은 자신의 SNS에 "바쁜 아내를 위해 요리를 해주는 연하남이 되겠습니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 류필립은 막 잠에서 깨어난 듯 부스스한 머리로 주방에 등장했다. 편안한 차림으로 앞치마 대신 요리에 집중한 그는 아내 미나가 좋아하는 미트소스 만들기에 도전했다.

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류필립은 "아내가 환장하는 미트소스 만들기. 엄청 쉬우니까 따라 해보셔라"라며 직접 요리 과정을 소개했다. 아내를 위해 정성껏 음식을 준비하는 모습에서 다정한 남편의 면모가 엿보였다.

최근 류필립은 무기력함과 우울감, 스트레스 등을 떨쳐내기 위해 한국을 떠나 미국에 머물렀다. 아내 미나와 잠시 떨어져 지내는 이른바 '별거'를 선택하고 자신만의 시간을 가졌던 것.

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당시 류필립은 미국에서 운동을 하거나 아르바이트를 하는 등 일상을 보내는 모습을 공개하며 근황을 전하기도 했다.

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이후 한국으로 돌아온 류필립은 미나와 다시 다정한 일상을 공유하고 있다. 이번에는 아내를 위해 직접 요리까지 준비하며 한층 밝아진 근황을 전해 눈길을 끌었다.

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한편 미나와 류필립은 2018년 결혼했다. 두 사람은 17세 나이 차를 극복한 부부로, 결혼 이후에도 꾸준히 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.