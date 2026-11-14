백지영, '年학비 3천' 딸 성적 어떻길래.."예전엔 1개 맞아, 잘하고 있다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영이 시험 결과에 실망한 딸에게 오히려 따뜻한 격려를 건넸다.

14일 백지영의 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 '백지영이 몽골에 초대받아 간 식사 자리에서 생전 처음 먹고 눈 돌아간 고기는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영은 공연을 위해 몽골을 방문했다. 현지 음식으로 맛있게 식사를 하던 그는 정석원에게 걸려온 전화를 받았고 "30문제 중에 8개 맞은 거면 70점이 되겠나"라며 헛웃음을 쳤다. 하임 양의 시험에 관한 얘기였다.

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이어 백지영은 하임 양과 통화하며 "괜찮아 하임아, 잘했어. 진짜 잘한 거야"라고 말했고 스태프들은 "긍정의 엄마네"라고 말했다.

또 백지영은 하임 양에게 "근데 하임아 생각해 봐. 예전에 너 처음 시험봤을 때 1개 맞았잖아. 점점 더 잘하고 있으니 다른 사람 신경 쓰지 마"라며 계속 격려했다.

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한편 백지영은 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼했으며 슬하에 하임 양을 뒀다. 하임 양은 1년에 학비가 약 3000만 원에 달하는 국제학교에 재학 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com