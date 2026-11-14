고경표, 만취 상태로 청소차 '쾅'...'놀뭐' 당일 긴급 손절 "최대한 편집" [공식]

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고경표가 음주운전 사고를 일으키면서 출연 중이던 예능 프로그램과 예정된 팬미팅에 직격탄을 맞았다.

14일 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?' 측은 공식 입장을 내고 "시청에 불편함이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집해 내보낼 예정"이라고 밝혔다. 음주운전 사고가 세간에 알려진 지 하루도 지나지 않아 방송사 측에서 발 빠르게 손절에 나선 모양새다.

고경표는 최근 '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제' 특집에 가면을 쓴 '시애틀의 잠 못 이루는 밤'으로 출연해 화제를 모았다. 지난 7일 방송에서 정체가 공개되기 전, 예선 무대에서 부른 김현식의 '내 사랑 내 곁에' 영상이 조회수 200만 뷰를 돌파하는 등 호소력 짙은 보컬로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

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그러나 훈훈했던 호평은 물거품이 됐다. 고경표는 14일 새벽 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 청소차와 부딪히는 사고를 냈다. 현장에서 측정한 그의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 파악됐다.

소속사 씨엘엔컴퍼니 역시 이날 사과문을 발표하고 고개를 숙였다. 소속사는 "고경표가 경찰 조사를 받고 귀가했으며, 본인의 과오를 인정하고 깊이 반성 중"이라며 "사안의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 처분을 달게 받고 피해 회복 및 책임 이행에 최선을 다하겠다"고 전했다.

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고경표의 자충수로 방송가와 공연계는 비상이 걸렸다. '놀면 뭐하니?'가 통편집을 결정함에 따라, 오는 29일 첫선을 보이는 tvN 새 예능 '보검 매직컬2' 제작진 역시 난처한 입장에 처했다. 고경표는 박보검, 이상이와 함께 통영에서 헤어숍을 운영하는 새 멤버로 합류했으나, 첫 방송을 불과 보름 앞두고 대형 악재가 터지면서 편집 여부를 두고 깊은 고민에 빠졌다.

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팬들과의 약속 역시 불투명해졌다. 고경표는 당장 일주일 뒤인 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 개최를 앞두고 있었으나, 음주운전 파문으로 정상적인 행사 진행이 사실상 어려워졌다는 관측이 지배적이다.