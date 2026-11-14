백수가 된 '세계 최고' 이세돌...母, 안타까운 심경 "부모 마음 말 못해"

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[스포츠조선 김수현기자] 바둑판을 떠난 이세돌이 타일공부터 고강도 체력 훈련까지 거침없는 도전을 이어가는 가운데, 아들을 바라보는 어머니의 애틋한 속내가 공개돼 뭉클함을 안겼다.

지난 13일 방송된 KBS2 예능 '백수 이세돌'(연출 이명섭) 4화에서는 타일 시공과 고강도 체력 훈련, 그리고 고향 비금도에서 새로운 도전에 나서는 이세돌의 모습이 그려졌다.

이날 이세돌의 최근 도전에 대해 모친 박양례 여사의 솔직한 인터뷰가 공개되어 시선을 사로잡았다. 모친은 "세돌이는 한번 하겠다고 하면 끝까지 했다"라며 "부모 마음이 이루 말할 수 없다. 바둑으로 세계 왕좌가 되어 세계대회 나갈 때의 모습이 참 좋았다"라고 회상했다. 그러나 현재는 바둑왕의 자리에서 내려와 백수가 된 상황. 게다가 로프공에 이어 타일공까지 고난도 육체노동에 도전하는 모습을 바라보는 모친의 마음은 응원과 안타까움이 공존했다. 모친은 "바둑을 그만두고 새로운 일을 하겠다는 모습에 응원한다. 그런데 직접 보니까 이렇게 하기는 하는구나 싶다가도, 타일 붙이는 것도 힘이 많이 드는구나 하는 생각이 들어 걱정되는 마음이다"라고 밝힌다. 그러면서도 "본인이 직접 나서서 하겠다고 하면 많이 응원해 줘야 하지 않겠냐"라며 아들을 향한 굳건한 지지를 드러내 어머니의 깊은 마음이 뭉클한 감동을 자아냈다.

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어머니의 걱정을 뒤로하고 이세돌은 전북 정읍의 70평 규모 공사 현장에서 타일 시공에 도전했다. 32kg이 넘는 타일을 나르고 프라이머 작업과 레이저 수평기 사용법을 익혔다. 20kg이 넘는 접착제를 물과 섞는 과정에서는 강한 믹서의 반동에 당황했고, 생소한 전문 용어와 작업 방식에도 어려움을 겪으며, "외계어를 듣는 줄 알았다"라며 고충을 털어놨다.

타일 절단과 시공 연습에서도 손이 뜻대로 움직이지 않자 이세돌은 "상상과 실제로 해보는 건 천양지차"라며 "제가 허우적댄다는 건 생각도 못 했던 일이다. 답답함을 제대로 느꼈다"라며 초보의 마음을 솔직하게 드러냈다. 하지만 막내 조공으로서 커피 심부름을 도맡고 선배 기공들과 조공들의 조언을 경청하며 현장에 녹아들었고, 멘토들로부터 "시작하자마자 이 정도면 장족의 발전"이라는 응원과 함께 가능성을 보여줬다.

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이세돌은 이에 그치지 않고 학원까지 등록해 바쁜 스케줄 속에서도 늦은 밤까지 연습에 매진하며 타일 기능사 자격증 시험에 도전했다. 시험 당시 긴장감 속에 수평 맞추기에서 예상보다 긴 시간을 쏟으며 노력했지만 아쉽게 합격 문턱을 넘지 못했다. 그러나 끝까지 최선을 다하며 뜨거운 열정을 빛냈다. 이세돌은 "이 아쉬움은 다시 도전을 하는 것으로 만회하겠다"라고 다짐해 다음 행보를 기대케 했다.

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이후 이세돌은 UFC 레전드 정찬성이 운영하는 체육관에서 고강도 체력 훈련에 나섰다. 평소 정찬성의 팬이라고 밝힌 그는 악어 걸음 스트레칭과 '악마의 페달'이라 불리는 에어 바이크, 18kg 웨이트 볼을 활용한 훈련, 엎드려 점프하기 등을 소화했다. 이후 한 달 동안 매일 버피 50회 맨몸 운동을 하겠다고 정찬성과 약속한 이세돌은 해변 등 장소를 가리지 않고 운동을 이어갔다. 이를 지켜보던 장도연은 "모범생이다. 이런 모습을 배워야겠다"라며 "핑계가 없다"라고 감탄했다.

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이세돌의 도전은 고향 비금도에서도 이어졌다. 자신이 배운 기술로 고향에 보탬이 되고 싶다며 오래된 마을회관 보수에 나서기로 한 것. 로프공에 도전한 부산에서 이세돌과 호흡을 맞췄던 배우 한상진과 최다니엘도 힘을 보탰다.

마을회관 보수에 앞서 이세돌과 일행은 신안의 1,004개 섬을 잇는 천사대교를 찾아 안전 점검 체험에 나섰다. 지난 KBS 부산총국의 50m 높이의 무려 3배에 달하는 해발고도 151m 상공 천사대교 주케이블 점검에 도전이라는 극한의 미션을 시도하는 것. 하지만 요트 청소 체험을 예상했던 한상진과 최다니엘은 아찔한 높이에서 안전 점검을 한다는 사실에 놀랐고, 한상진은 "어딜 올라간다고요?"라며 당황해 웃음을 안기며 다음 도전에 대한 궁금증을 높였다.

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한편, '백수 이세돌'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 KBS 2TV를 통해 방송된다.