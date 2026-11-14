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EXID 혜린, '월 1억 4천' 돈방석 앉았지만 결국 눈 풀렸다.."일상이 헬스"

김수현 기자

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EXID 혜린, '월 1억 4천' 돈방석 앉았지만 결국 눈 풀렸다.."일상이 헬스"

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 EXID 멤버 혜린이 타코집 사장님으로 변신해 강도 높은 노동을 소화하는 유쾌한 일상을 공개했다.

혜린은 14일"일상이 헬스야. 사장님 체력 관리는 필수"라는 글과 함께 가게에서 일하는 모습이 담긴 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 혜린은 헬스장을 따로 다닐 필요가 없을 만큼 쉴 틈 없이 몸을 움직이며 업무에 매진했다. 그는 자신의 몸집만 한 커다란 냄비를 번쩍 들어 올리는가 하면, 술이 가득 담긴 무거운 통과 의자 두 개를 거뜬히 나르며 남다른 근력을 뽐냈다.

한창 일을 마친 뒤에는 체력이 방전된 듯 눈이 풀린 표정을 지어 고된 업무 강도를 실감케 했다.

앞서 혜린은 지난 3월 타코 전문점을 오픈하며 요식업 사업가로 새 출발을 알렸다. 이후 한 유튜브 채널에 출연해 "평균 월 매출은 1억 4,000만 원 정도이며, 각종 비용을 모두 제외한 순수익은 4,000만 원 수준"이라고 솔직하게 밝혀 큰 화제를 모은 바 있다.

현재 혜린은 본업과 사업을 병행하며 눈코 뜰 새 없는 나날을 보내고 있다. 그룹 활동을 그만둔 것이 아니라고 강조한 그는 EXID 활동을 이어가는 동시에 DJ와 뮤지컬 무대까지 활동 영역을 넓히며 다방면에서 활약 중이다.

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