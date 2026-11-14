'52세' 주진모, 아빠 된다..11살 연하 ♥민혜연 임신 3개월

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 주진모와 가정의학과 전문의 민혜연 부부가 결혼 7년 만에 부모가 된다

14일 마이데일리에 따르면 민혜연(41)이 임신 3개월에 접어들었다고 보도했다. 아직 임신 초기인 만큼 건강 관리에 각별히 신경 쓰고 있으며, 주진모 부부 역시 새 가족을 맞이하게 된 기쁨을 나누고 있는 것으로 전해졌다.

주진모의 소속사 KHS에이전시도 이날 임신 사실을 인정했다. 소속사 측은 임신 초기라 구체적인 내용을 공개하기는 조심스럽다면서도 기쁜 소식에 많은 축하와 응원을 부탁한다고 밝혔다.

Advertisement

이로써 2019년 6월 결혼한 두 사람은 약 7년 만에 첫 아이를 품에 안게 됐다.

앞서 두 사람은 지난달 유튜브 채널 '노답골프'에 함께 출연해 근황을 전한 바 있다. 당시 민혜연은 평소 일주일에 두세 차례 이상 골프를 즐겼지만, 최근에는 집안에 특별한 일이 생겨 활동을 줄이고 있다는 취지로 이야기했다. 당시 언급한 집안의 변화가 임신 소식과 맞물리면서 관심을 모으고 있다.

Advertisement

한편 주진모는 1999년 영화 '댄스 댄스'를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 영화 '해피 엔드', '미녀는 괴로워', '쌍화점'을 비롯해 드라마 '패션 70's', '기황후', '나쁜 녀석들: 악의 도시' 등 다양한 작품에 출연하며 활동했다. 2019년 드라마 '빅이슈' 이후 작품 활동은 뜸한 상태로, 최근에는 유튜브 콘텐츠 등을 통해 대중과 만나고 있다.

Advertisement

민혜연은 서울대학교 의과대학 출신으로 가정의학과 전문의 자격을 갖고 있다. 방송 프로그램 출연과 함께 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영하며 의료 및 건강 관련 콘텐츠를 선보이고 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com