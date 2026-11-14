‘박위♥’ 송지은, 방송 완전히 사라졌다?..제작진 “하차 계획 없어”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 시크릿 출신 가수 송지은을 둘러싼 방송 하차설이 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

CBS 시사교양 프로그램 '새롭게 하소서' 제작진은 14일 스포티비뉴스에 송지은의 향후 출연과 관련해 "현재 하차 계획은 없다"고 전했다.

송지은은 그동안 해당 프로그램에 꾸준히 출연해 왔으나 지난달 19일 방송을 끝으로 약 4주 가까이 모습을 드러내지 않았다. 14일 기준 출연 공백이 26일째 이어지면서 시청자들의 궁금증도 커졌다.

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특히 송지은은 남편 박위의 CCTV 관련 논란이 불거진 지난 8월 이후에도 방송 활동을 지속해 왔다. 8월 24일과 31일을 비롯해 9월과 10월에도 여러 차례 방송에 출연하며 기존 활동을 이어갔다.

하지만 최근 들어 출연 간격이 길어지면서 분위기가 달라졌다. 송지은이 자리를 비운 기간에는 가수 안수지와 여니엘이 번갈아 출연해 빈자리를 채웠다.

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이 같은 변화에 일각에서는 송지은이 최근 불거진 여러 논란을 의식해 방송 활동을 줄인 것 아니냐는 관측이 제기됐다. 프로그램에서 완전히 하차하는 것 아니냐는 추측도 나왔다.

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그러나 제작진이 직접 하차설에 선을 그으면서 송지은의 프로그램 출연이 종료된 것은 아닌 것으로 확인됐다.

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한편 송지은은 2024년 유튜버 박위와 결혼했다. 두 사람은 유튜브를 통해 결혼 생활과 일상을 공개해 왔으며, SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에도 동반 출연해 관심을 모았다.

tokkig@sportschosun.com