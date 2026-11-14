'음주운전' 고경표 "주량 4~5병, 술 먹고 사고치는 스타일"..술버릇 파묘 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고경표가 음주운전으로 물의를 빚으면서 주량을 언급한 인터뷰가 다시 주목받고 있다.

14일 연합뉴스 보도에 따르면, 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다가 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 음주측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐으며 경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

이후 고경표 소속사 측은 "먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다. 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"라며 고개를 숙였다.

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고경표의 향후 활동에도 빨간불이 켜졌다. 그가 출연 중인 예능은 물론, 출연 예정인 예능 tvN '보검 매직컬2', 티빙 '대탈출:도시괴담'에서도 고경표 분량은 편집돼 방송될 전망이다. 예정된 팬미팅과 차기작 등 향후 일정도 차질이 불가피할 전망이다.

그런 가운데 고경표의 과거 인터뷰도 재조명됐다. 그는 지난 2015년 영화 '차이나타운'으로 제68회 칸국제영화제에 참석했을 당시 인터뷰에서 주량이 4~5병이라고 밝혔다. 또 "실제 성격은 와일드한 편"이라면서 "술 마시고 무생물한테 사고 치는 스타일"이라고 밝혔다.

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한편 고경표는 2010년 KBS 드라마 '정글피쉬 2'로 데뷔했으며 tvN 드라마 '응답하라 1988'을 통해 이름을 알렸다. 이후 '질투의 화신', '월화수목금토', '언더커버 미쓰홍' 등에 출연하며 필모그래피를 넓히고 예능에서도 활약했지만, 이번 음주사고로 활동에 제동이 걸렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com