뮤지컬 배우 부부 탄생했다..배나라♥한재아, 오늘 성당서 결혼

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 배나라와 뮤지컬 배우 한재아가 부부의 연을 맺는다.

배나라와 한재아는 14일 서울 성동구 옥수동에 위치한 한 성당에서 혼배 미사 형식으로 백년가약을 맺는다. 이날 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 자리한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

두 사람의 인연은 2019년 뮤지컬 '그리스'에서 시작됐다. 같은 작품에 출연하며 가까워진 이들은 연인 관계로 발전했고, 올해 1월 교제 사실을 공식적으로 인정했다. 이후 약 10개월 만에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

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앞서 배나라는 지난 3일 개인 계정에 손 편지를 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다.

당시 그는 평생을 함께하고 싶은 사람을 만났다며 서로의 기쁨과 어려움을 나누고 의지하면서 앞으로의 삶을 함께하기로 했다고 전했다. 또한 배우로서의 활동과 더불어 한 가정의 가장으로서도 책임감 있는 모습을 보여주겠다는 뜻을 밝혔다.

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한재아 역시 같은 날 개인 계정을 통해 결혼 소식을 전했다. 그는 서로에게 힘이 되어줄 수 있는 사람과 남은 시간을 함께하기로 했다며 앞으로도 배우로서 맡은 작품에 성실하게 임하겠다는 각오를 덧붙였다.

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한편 1991년생 배나라는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔했다. 이후 '쓰릴 미', '사의 찬미' 등 무대에 올랐으며 드라마 'D.P.', '악인전기', '약한영웅 클래스 2', '우주메리미', '조각도시' 등에서도 연기 활동을 이어왔다. 특히 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 일상을 공개하며 대중에게 이름을 알렸다.

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1992년생 한재아는 2017년 뮤지컬 '햄릿: 얼라이브'로 데뷔했다. 이후 '어쩌면 해피엔딩', '브론테', '웨스트 사이드 스토리', '킹키부츠' 등 다수의 작품에 출연하며 뮤지컬 배우로 입지를 다져왔다.

tokkig@sportschosun.com