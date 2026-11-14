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'이윤미♥' 주영훈, 전 여친과 학부형으로 재회.."딸과 그 집 아들이 짝 됐다"

이게은 기자

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'이윤미♥' 주영훈, 전 여친과 학부형으로 재회.."딸과 그 집 아들이 짝 됐다"

[스포츠조선 이게은기자] 작곡가 겸 방송인 주영훈이 딸에게 과거 연애사를 들킨 것은 물론, 전 여자친구와 학부모로 재회한 사연까지 공개했다.

13일 '이선정의 선정하기' 유튜브 채널에는 '주영훈×윤정수와 밥먹다 탈탈 털린 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

주영훈은 "요즘 옛날에 나온 프로그램이 유튜브를 통해 파묘되더라. 그래서 큰딸이 나한테 누구랑 사귀었냐고 묻더라"라며 자녀에게 자신의 과거 연애사를 들켰다고 설명했다.

'이윤미♥' 주영훈, 전 여친과 학부형으로 재회.."딸과 그 집 아들이 짝 됐다"

이어 "활동하던 사람들이 나이가 드니까 다 학부형으로 만나는 거다. 비슷할 때 결혼해서 학부형으로 만난다. 우리 딸이랑 그 집 아들이랑 짝으로 만났다"라고 전해 눈길을 끌었다. 주영훈과 재회한 주영훈의 전 여자친구를 짐작한 이선정은 "누군지 알겠다"라며 폭소했다. 윤정수는 "그게 무슨 운명의 장난이냐"라며 기막힌 우연에 깜짝 놀랐다.

한편 주영훈은 지난 2006년 12세 연하 배우 이윤미와 결혼했으며 슬하에 세 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

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