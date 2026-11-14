'이윤미♥' 주영훈, 전 여친과 학부형으로 재회.."딸과 그 집 아들이 짝 됐다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 작곡가 겸 방송인 주영훈이 딸에게 과거 연애사를 들킨 것은 물론, 전 여자친구와 학부모로 재회한 사연까지 공개했다.

13일 '이선정의 선정하기' 유튜브 채널에는 '주영훈×윤정수와 밥먹다 탈탈 털린 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

주영훈은 "요즘 옛날에 나온 프로그램이 유튜브를 통해 파묘되더라. 그래서 큰딸이 나한테 누구랑 사귀었냐고 묻더라"라며 자녀에게 자신의 과거 연애사를 들켰다고 설명했다.

Advertisement

이어 "활동하던 사람들이 나이가 드니까 다 학부형으로 만나는 거다. 비슷할 때 결혼해서 학부형으로 만난다. 우리 딸이랑 그 집 아들이랑 짝으로 만났다"라고 전해 눈길을 끌었다. 주영훈과 재회한 주영훈의 전 여자친구를 짐작한 이선정은 "누군지 알겠다"라며 폭소했다. 윤정수는 "그게 무슨 운명의 장난이냐"라며 기막힌 우연에 깜짝 놀랐다.

한편 주영훈은 지난 2006년 12세 연하 배우 이윤미와 결혼했으며 슬하에 세 딸을 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com