"음주운전 안 됩니다" 외쳤던 고경표..정작 본인이 교통 사고

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고로 논란에 휩싸인 가운데 과거 교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 음주운전 근절을 강조했던 이력까지 다시 주목받고 있다.

고경표는 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 사고 당시 측정된 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준을 넘는 수준이었다. 차량에 함께 타고 있던 동승자는 없었던 것으로 파악됐다.

현장에서 음주 측정을 진행한 경찰은 고경표를 귀가시켰으며, 추후 소환해 구체적인 사고 발생 경위 등을 확인할 방침이다.

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소속사 씨엘엔컴퍼니는 사고와 관련해 공식 사과문을 발표했다. 고경표가 자신의 행동에 잘못이 있음을 인정하고 반성하고 있다며, 향후 경찰 조사와 처분에 성실히 임하고 피해 회복을 위해 필요한 조치를 취하겠다고 전했다.

이번 사고가 알려진 뒤 과거 고경표의 홍보대사 활동도 다시 관심을 받고 있다. 그는 지난 2023년 도로교통공단의 교통사고 예방 홍보대사로 선정돼 안전운전의 중요성을 알리는 활동에 참여했다.

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당시 공개된 홍보 영상에서 고경표는 "여러분, 음주운전도 안 되고요. 과속운전도 안 됩니다. 양보운전, 안전운전 하셨으면 좋겠습니다"라고 음주운전과 과속운전의 위험성을 강조하며 운전자들에게 교통법규 준수와 안전운전을 당부했다.

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연예계와 방송 프로그램에도 영향이 불가피할 전망이다. 고경표는 현재 예능 프로그램 '식스센스: B사이드'에 고정 멤버로 출연하고 있다. 오는 29일 첫 방송 예정인 '보검 매직컬2'와 다음 달 공개를 앞둔 OTT 예능 '대탈출: 도시괴담'에도 출연할 예정이었지만, 이번 사건이 향후 출연 일정과 프로그램 제작에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모인다.

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tokkig@sportschosun.com