'음주운전' 고경표, CCTV 공개..청소차 충돌 후 환경미화원이 뒤쫓아

사진=스포츠조선DB,연합뉴스TV 방송화면

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고경표가 만취 음주운전 사고를 낸 가운데, 당시 현장 CCTV 영상이 공개됐다.

14일 연합뉴스TV가 공개한 고경표의 사고 직후 CCTV 영상에 따르면, 고경표가 사고를 낸 후 환경미화원이 뒤따르는 모습이 담겼다. 이후 고경표는 운전석에서 내린 후 차를 한 바퀴 둘러보고, 사고 상대방으로 추정되는 사람과 대화를 나누기도. 경찰이 현장에 도착한 후 음주 측정을 마쳤고 귀가 조치됐다.

한편 고경표는 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다가 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 음주측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08%의 두 배 가까운 0.150%로 측정됐다.

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사진=연합뉴스TV 방송화면

이후 고경표 소속사 측은 "먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다. 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"라며 고개를 숙였다.

또 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"라고 밝혔다.

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이로써 고경표의 활동에도 적신호가 켜졌다. 예능 출연과 팬미팅 개최, 차기작 등 모두 차질을 빚게 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com