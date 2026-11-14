'음주운전' 고경표, 하필이면 청소차 박다니..예상 법적 처벌 살펴보니

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고경표가 면허 취소 수준의 음주 상태로 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 낸 가운데, 사고에 따른 형사적 책임과 처벌 수위에도 관심이 쏠리고 있다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하던 중 도로를 주행하던 청소차와 충돌했다. 현장에 출동한 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준인 0.08% 이상으로 확인됐다. 구체적인 측정 수치는 공개되지 않았다.

서울 마포경찰서는 고경표를 도로교통법상 음주운전 혐의로 조사하고 있다. 사고 당시 차량에는 동승자가 없었던 것으로 알려졌으며, 경찰은 정확한 사고 경위 등을 확인하고 있다. 사고로 인한 인명 피해 여부는 아직 구체적으로 확인되지 않았다.

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그렇다면 고경표에게 적용될 수 있는 처벌은 어디까지일까.

현행 도로교통법 제148조의2에 따르면 혈중알코올농도 0.08% 이상 0.2% 미만인 상태에서 운전한 경우 1년 이상 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 1000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 혈중알코올농도가 0.2% 이상이라면 2년 이상 5년 이하의 징역 또는 1000만 원 이상 2000만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.

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이번 사고에서 주목할 부분은 청소차와 충돌했다는 사실 자체보다 사고로 인한 추가 피해가 발생했는지 여부다. 만약 청소차가 파손됐다면 도로교통법 제151조에 따른 업무상 과실 또는 중대한 과실에 의한 재물손괴 책임이 문제 될 수 있다. 해당 조항은 차의 운전자가 업무상 과실이나 중대한 과실로 다른 사람의 건조물이나 재물을 손괴한 경우 2년 이하의 금고 또는 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다. 차량 수리비 등 민사상 손해배상 책임도 별도로 발생할 수 있다.

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또한 새벽 시간에 주로 운행하는 청소차인만큼, 혹시라도 인명 피해가 확인된다면 사안은 더욱 무거워질 수 있다. 음주 상태에서 정상적인 운전이 곤란한 상태로 운전하다 사람을 다치게 한 경우에는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의가 적용될 가능성이 있다. 이 경우 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 1000만 원 이상 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

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사망 사고로 이어졌다면 위험운전치사 혐의가 적용돼 무기 또는 3년 이상의 징역에 처할 수 있다.

다만 음주운전으로 사고를 냈다는 사실만으로 위험운전치상 혐의가 자동 적용되는 것은 아니다. 음주로 정상적인 운전이 곤란한 상태였는지, 실제 인명 피해가 발생했는지 등 구체적인 요건이 확인돼야 한다.

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또한 청소차가 공공업무에 사용되는 차량이라는 이유만으로 음주운전 처벌이 별도로 가중되는 것은 아니다. 차량의 파손 정도와 인명 피해 여부, 사고 경위 등이 법적 책임을 판단하는 주요 요소가 된다.

한편 고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 이날 공식 입장을 통해 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

경찰은 고경표를 상대로 음주운전 경위와 사고 당시 상황 등을 조사할 예정이다.