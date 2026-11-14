'무명전설' 성리, 9년 인연 C2K와 이별…'퍼포먼스 트로트' 2막 기대[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 성리가 새로운 챕터를 연다.

C2K엔터테인먼트(이하 C2K)는 14일 공식 계정에 "성리와의 계약이 만료됐다. 그동안 보내주신 관심과 성원에 감사드린다"고 밝혔다.

성리는 2017년부터 C2K와 함께해왔다. 그리고 이번에 무려 9년여의 동행을 마무리하게 된 것.

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이에 성리가 앞으로 보여줄 활동에 대한 기대가 쏠리고 있다.

그도 그럴 것이 성리는 많은 우여곡절 속 단단해진 실력과 인성을 바탕으로 인기를 끌고 있는 케이스다.

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성리는 2012년 그룹 케이보이즈로 데뷔, 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'와 프로젝트 그룹 레인즈 활동으로 얼굴을 알렸다. 하지만 그룹 활동으로는 뜻을 완벽하게 이루진 못했고, 막다른 길에서 만난 트로트가 활로를 열어줬다. 그는 '미스터트롯2'를 비롯한 수많은 경연 프로그램의 문을 두드린 결과 5월 종영한 MBN '무명전설'에서 최종 우승을 차지하며 6전 7기 서사를 완성했다.

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경연 우승 이후 성리는 승승장구 해왔다. 스핀오프 예능 '전설의 사내'와 전국투어 콘서트의 중심축으로 활동하며 10월 K 브랜드 지수 트로트 부문 2위까지 치고 올라가며 탄탄한 팬덤과 대중성을 동시에 확보했다. 또 화장품 전속 모델로도 발탁되며 광고계에서도 러브콜을 받고 있다.

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더욱이 성리는 '퍼포먼스형 트로트 가수'로서 희소성도 갖고 있다. 아이돌 메인 보컬 출신으로서 탄탄한 기본기를 다지며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 갖췄고, 격한 안무에도 흔들림 없는 라이브로 트로트 신에서 노래와 춤 모두 완성형인 몇 안되는 아티스트로 평가받고 있다. 여기에 긴 무명시절에서 우러난 깊은 감정선, 데뷔 후 생계를 위해 도배 아르바이트 등을 하면서도 꿈을 놓지 않았다는 인생 서사가 많은 팬들의 심금을 울리고 있다.

그런 성리가 새로운 출발을 에고한 만큼, 새 소속사의 전폭적인 지원 속에 선보일 신보에 대한 기대가 높아지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com