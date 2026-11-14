김승우, 코로나 시국 유흥주점 80차례? 방역수칙 위반 논란

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김승우가 지인으로부터 2200만 원 절도 혐의로 고소당한 가운데, 과거 코로나19 유행 시기 유흥주점에서 잦은 술자리를 가졌다는 주장까지 불거져 논란이 커지고 있다.

서울 강남경찰서는 김승우의 절도 혐의와 관련한 고소장을 지난 7월 접수해 수사하고 있다고 지난 12일 밝혔다. 경찰은 구체적인 사건 내용에 대해서는 수사가 진행 중이라는 이유로 말을 아꼈다.

고소인 A씨는 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 김승우가 자신의 가방에 있던 현금 2200만 원을 가져갔다고 주장하는 것으로 전해졌다.

Advertisement

A씨는 김승우와 2019년께부터 알고 지낸 사이이며, 2020년 이후 약 5년 동안 70~80차례가량 유흥주점에서 함께 술을 마셨다고 주장했다. 또한 김승우가 자신의 지갑에서 수십만 원 상당의 현금을 꺼내 여성 종업원들에게 팁으로 건넨 일도 여러 번 있었다고 설명한 것으로 알려졌다.

이에 대해 김승우 측은 절도 의도가 없었다는 입장이다. 법률대리인은 당시 상황이 친분이 있는 사람들 사이에서 벌어진 가벼운 장난에 가까웠으며, 다른 일행들도 지켜보는 공개된 자리에서 이뤄진 행동이었다고 해명했다.

Advertisement

이어 몇 시간 뒤 다시 만나기로 한 상황이어서 당시 가져간 돈을 돌려줄 생각이었다고 설명했다. 그러나 약속이 성사되지 않아 다음 날 계좌이체 방식으로 해당 금액을 반환했다는 주장이다.

Advertisement

김승우 측은 사건 이후에도 A씨와 친밀한 관계를 유지했으며, 경제적으로 어려움을 겪을 때 도움을 주기도 했다며 불법적으로 금전을 취득하려는 의도는 없었다고 강조했다.

Advertisement

사건이 알려진 뒤 온라인에서는 김승우가 여러 차례 유흥주점에서 술자리를 가졌다는 주장에 대해서도 다양한 반응이 나오고 있다. 일부 누리꾼들은 상당한 횟수의 술자리와 고액의 팁에 의문을 제기하며 실망감을 드러냈다.

특히 코로나19 유행 당시 사회적 거리두기가 시행됐던 시기와 겹친다는 점에서 당시 방역수칙 준수 여부를 궁금해하는 목소리도 나왔다. 다만 실제 방역수칙 위반 여부가 확인된 것은 아니다.

Advertisement

한편 김승우는 지난해 9월 JTBC 예능 프로그램 '한끼합쇼' 삼성동 편 촬영에 참여했다가 이후 방송이 무산된 일로도 언급된 바 있다.

김승우 측은 이번 사건과 관련해 수사기관에 사실관계를 충분히 설명하고 있다는 입장이다. 아울러 확인되지 않은 내용이나 사실과 다른 주장에 대해서는 강경하게 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com